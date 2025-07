Výpadek proudu v rozvodech městského dopravního podniku trval asi 25 minut. Cestující museli pokračovat pěšky, nebo čekat, až se dodávka elektřiny obnoví.

„Náhradní autobusy jsme do ulic neposílali, protože jsme nevěděli, jak dlouho výpadek potrvá. Navíc kvůli semaforům by se do centra dostávaly pomalu a ještě by komplikovaly provoz,“ řekl iDNES.cz Břetislav Rychter z dispečinku Dopravního podniku města Hradce Králové.

Podle ředitele městské firmy byly záložní vozy již připravené k výjezdu. Nakonec však nebylo potřeba je aktivovat. Kvůli výpadku nefungovaly ani pevné linky dopravního podniku.

„Tím, že máme elektronickou ústřednu, tak byly telefony vyřazené. Ve vozech však máme vysílačky, jejich ústředna má záložní zdroj, takže komunikaci s řidiči jsme měli. Pokud by výpadek trval déle, vyjeli bychom alespoň na páteřní trasy,“ sdělil ředitel Zdeněk Abraham.

Lidé uvázli ve výtazích

V Hradci Králové i na jiných místech kraje vyjížděli hasiči k lidem, kteří uvázli ve výtahu. Celkem šlo asi o dvacet zásahů. Potíže měl Hospic Anežky České v Červeném Kostelci, kde jsou někteří klienti napojení na umělou plicní ventilaci. Místní dobrovolná jednotka hasičů tam pomáhala zajistit pro přístroje náhradní zdroj energie.

Blackout postihl také hradeckou fakultní nemocnici. Na všech odděleních JIP okamžitě naskočily záložní generátory. Nemocnice je na podobné případy připravená a klíčové provozy mají zálohované zdroje.

„Máme pro takové případy dostatečnou kapacitu. Teď už proud funguje a postupně se restartují všechny další systémy,“ sdělil mluvčí nemocnice Jiří Vaněk.

Podle regionální mluvčí ČEZ Šárky Beránkové Lapáčkové došlo k výpadku elektřiny na nadřazené síti vysokého napětí, kterou provozuje státní společnost ČEPS.

„Naše týmy proto nemusely vyjíždět k žádným opravám. Jakmile byla v nadřazené síti elektřina, fungovalo i naše distribuční zařízení,“ sdělila mluvčí.