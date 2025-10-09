Kromě klasických bluegrassových a newgrassových písniček a instrumentálek má v repertoáru gospely, swing, folk s irskou melodikou i vlastní kompozice. Průvodci jsou Jiří Pirner a Jára Burešová, začátek v 19 hodin.
Bluegrass ze severu vystoupí v Country clubu Lucie
Vaše fotky z PrahyDalší fotky
Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo
Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.
ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!
Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...
Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?
Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.
{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou
Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...
VOLBY 2025 PŘEHLEDNĚ: informace kdy a jak volit na jednom místě
Volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Víte, kdy a kam přijít k volebním urnám? Letos se do voleb přihlásilo 26 uskupení, dát svůj hlas některému z nich můžete v pátek a v sobotu.
Propadák nedozírných rozměrů. Indiana Jones odešel s větším výpraskem, než se předpokládalo
Celovečerní snímek Indiana Jones odešel před dvěma lety z kinosálů ještě s větším výpraskem, než se původně předpokládalo. Mluví se o ekonomickém průšvihu století. Více o tématu přináší redaktor webu...
Bluegrass ze severu vystoupí v Country clubu Lucie
Bluegrassové večery v novohradeckém Country clubu Lucie pokračují. Na pátek pozvali hostitelé BG Cwrkot severočeskou kapelu Modrotisk, jednu z nejlepších u nás.
Analýza keramiky odhalila podrobnosti o jídelníčku prvních Slovanů
První Slované na českém území nejčastěji jedli proso a med a pili mléko. Jejich jídelníček je odlišoval od Germánů, kteří si potrpěli na vepřové maso. Analýzou...
Ochránci přírody sledují území u Senožat, výskyt medvěda tam potvrzený není
Ochránci přírody od středy sledují území u Senožat na Pelhřimovsku, kde údajně myslivec zahlédl medvěda. Václav Hlaváč, ředitel regionálního pracoviště...
{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Karlínská kasárna dostala potřebné povolení. Mohou využívat i přilehlé budovy
Provozovatelé společenského a kulturního centra Kasárna Karlín získali od Stavebního úřadu Prahy 8 dodatečné stavební povolení na menší přilehlé budovy na nádvoří. Spolek Pražské centrum je dříve...
Plzeňský mrakodrap vsadí na luxus i působivé detaily. Podívejte se, jak bude vypadat
Do tří let vyroste v Plzni na Borech třetí nejvyšší dům v České republice. Dvě věže spojené proskleným krčkem pojmenovali Sisters - představují sestry, které se vzájemně drží. Výstavba budov vysokých...
Na Chebsku stál provoz na železnici po tragickém střetu rychlíku s člověkem
Na trati mezi Karlovými Vary a Chebem u Nebanic na Chebsku zemřel dnes před 15:00 po střetu s vlakem člověk. ČTK to řekl krajský policejní mluvčí Jakub...
V neděli začne v Ostrově 57. ročník dětského filmového festivalu Oty Hofmana
V Ostrově na Karlovarsku začne v neděli 57. ročník dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana. O hlavní cenu přehlídky, která potrvá do 17. října,...
Policisté v Libereckém kraji zadrželi dva řidiče tří ukradených aut
Policisté v Libereckém kraji v úterý pronásledovali řidiče dvou aut ukradených v Německu. Jednoho řidiče zadrželi v Liberci, kde havaroval, a druhý řidič...
Havlíčkobrodské muzeum poprvé vystaví obrazy Jana Wagnera
Havlíčkobrodské muzeum poprvé vystaví výtvarné práce gymnaziálního učitele a malíře Jana Wagnera, které dokumentují podobu města. Do muzea se dostaly darem...
Luxusní rodinný dům 5+kk v Zastávce u Brna B
Kloboučky, Zastávka, okres Brno-venkov
22 990 000 Kč
ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!
Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...
V zoo Dvůr Králové se narodilo další mládě ohrožené žirafy Rothschildovy
V Safari Parku Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku se v pátek 3. října narodila samička kriticky ohrožené žirafy Rothschildovy. Jde o druhé mládě tohoto druhu...