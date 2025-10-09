Bluegrass ze severu vystoupí v Country clubu Lucie

Bluegrassové večery v novohradeckém Country clubu Lucie pokračují. Na pátek pozvali hostitelé BG Cwrkot severočeskou kapelu Modrotisk, jednu z nejlepších u nás.
Kromě klasických bluegrassových a newgrassových písniček a instrumentálek má v repertoáru gospely, swing, folk s irskou melodikou i vlastní kompozice. Průvodci jsou Jiří Pirner a Jára Burešová, začátek v 19 hodin.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

