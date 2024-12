Magická jízda bobovky v Peci zvítězila v anketě o nejhezčí vánoční osvětlení

Magická jízda, jak osvětlené bobovce říkají, je novinkou SkiResortu Černá hora – Pec pro aktuální zimní sezónu. „Jsme rádi, že se kouzelná proměna bobové dráhy líbí návštěvníkům Pece pod Sněžkou. Na Magickou jízdu je možné vyrazit po setmění denně po celou zimní sezónu. Díky průhledným krytům, které v případě potřeby instalujeme, je v provozu i za sněžení nebo deště,“ uvedl výkonný ředitel středisek Jakub Janda.

Návštěva bobové dráhy je atraktivním programem po lyžování, během zimních pobytů nebo jarních prázdnin. I proto jednu jízdu na bobové dráze přidali zdarma ke skipasům na 5, 6 a 7 dní. Jejich součástí je i večerní lyžování zdarma. „Přímo u bobovky zastavuje bezplatná CITY linka skibusů, která jezdí denně po Peci a lidé ji mohou využít při cestě od parkovišť, penzionů a hotelů ke sjezdovce, nebo třeba právě k přesunu od sjezdovek k bobovce,“ řekl Janda.

Magická jízda v soutěži zvítězila mezi velkými objekty. Fanoušci Pece pod Sněžkou o nejlépe osvětlených objektech hlasovali na sociálních sítích města. V dalších kategoriích ocenili taky Chatu Severka a osvětlení půjčovny Happy Hill Sport.

Bobová dráha Relaxpark je otevřená denně, každý pátek a sobotu do 18 hodin, ostatní dny do 16 hodin. Od 25. prosince bude v provozu denně do 19 hodin.