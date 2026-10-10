Do druhého kola senátních voleb v obvodu Hradec Králové postoupil Martin Dvořák (STAN). Za týden se utká se Zuzanou Ceralovou Petrofovou (ODS). Dvořák získal 25,13 procenta hlasů, Ceralová Petrofová má 21,94 procenta hlasů. Dosavadní senátor Jan Holásek mandát neobhájil. Voleb se zúčastnilo 45 procent voličů, o hlasy usilovalo sedm kandidátů.
Dvořák neočekával, že se stane vítězem prvního kola, ani že se ve druhém utká s Petrofovou. "Očekával jsem lepší výsledek hnutí ANO, myslel jsem, že někdo z nás dvou bude ve finále s paní (Janou) Hůlkovou (ANO). Každopádně to, že se utkám s paní Petrofovou ve finále, je svým způsobem pikantní záležitost, protože se známe tak dlouhou dobu. Troufnu si říci, že nikdo z nás nesáhne k nějakým špinavým (předvolebním) praktikám nebo k vzájemnému útočení. Budeme se snažit přesvědčit své voliče, kteří jsou si velmi podobní," řekl ČTK Dvořák.
Ceralová Petrofová hodlá v následujícím týdnu před druhým kolem voleb oslovit voliče letáky, výlepy, plachtami a kontaktní kampaní. Zdůrazňovat hodlá témata bezpečnosti, ekonomiky či dostupného bydlení. "Přijede mě podpořit senátor Martin Červíček (ODS) a předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS)," řekla.
O podpoře chce Petrofová jednat s kandidáty, kteří se do druhého kola nedostali, a to s Janem Holáskem a Monikou Nebeskou. Podporu již má od Jany Hůlkové (ANO), uvedl Hradecký deník.
Kandidátka ANO Jana Hůlková skončila třetí s 18,4 procenta hlasů. Čtvrtá byla Monika Nebeská (nezávislá) se 14,99 procenta hlasů. Obhajující senátor Holásek (Náš Hradec) obsadil až pátou příčku, volilo ho 12,18 procenta lidí. Šestý skončil Ivan Picek (SPD) s 5,33 procenta. Sedmý Vladimír Dryml (ČSSD) dostal 2,01 procenta hlasů.
Dvořák se chce před druhým kolem voleb prezentovat jako dlouholetý politik se zkušenostmi z komunální, vrcholné i mezinárodní politiky. Byl primátorem Hradce Králové, diplomatem i ministrem. "Je na voličích, aby se rozhodli, jestli chtějí někoho, kdo se v tom prostředí pohybuje dlouho, nebo úplného nováčka, který zatím s politikou nemá žádnou zkušenost. V tuhle chvíli je Česko v situaci, kdy obrana demokracie, ústavnosti a základních svobod je primárním úkolem Senátu, proto si myslím, že jsem lepším kandidátem,“ řekl ČTK Dvořák. Chce nyní usilovat hlavně o podporu přímo u voličů.
V roce 2020 zvítězil v Hradci Králové Holásek, když ve druhém kole porazil se ziskem 70,23 procenta hlasů kandidáta ANO Jiřího Maška. Voleb se tehdy zúčastnilo 11 kandidátů.
Výsledky senátních voleb
Kandidát Procenta hlasů Počet hlasů
Martin Dvořák (STAN) 25,13 11.498
Zuzana Ceralová Petrofová (ODS) 21,94 10.039
Jana Hůlková (ANO) 18,40 8421
Monika Nebeská (nezávislá) 14,99 6860
Jan Holásek (Náš Hradec) 12,18 5573
Ivan Picek (SPD) 5,33 2439
Vladimír Dryml (ČSSD) 2,01 922
zdroj: www.volby.cz