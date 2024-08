Trutnov

Bojiště roztančí Flogging Molly i Mig 21

Mezi hlavní taháky patří americká punkrocková kapela Flogging Molly nebo britští rockeři The Jesus and Mary Chain. Z české scény vystoupí David Koller, Monkey Business, Švihadlo, Mig 21 a Tomáš Klus. Festival nabídne přednášky a besed, přijede sportovní komentátor Jaromír Bosák, novináři Jaroslav Spurný a Světlana Witovská nebo aktivista John Bok. K vidění bude výstava o Václavu Havlovi.

Kuks

Barokní festival Theatrum Kuks

Ve středu 21. srpna začne na Kuksu 23. ročník multižánrového festivalu barokního umění Theatrum Kuks. Potrvá až do neděle a nabídne koncerty, divadlo i taneční vystoupení. Soubor Geisslers Hofcomoedianten uvede na kukském hřbitově inscenaci Tanec smrti, k vidění bude také taneční performance souboru The Rite of Spring, oceňovaná sopranistka Markéta Fassati zazpívá v kostele Nejsvětější Trojice árie a skladby spojené se zakladatelem panství hrabětem Šporkem. Italský soubor Teatro dei Navigli v šapitó pod hospitálem uvede Obrazy vody na pomezí divadla, tance a nového cirkusu.

Hradec Králové

Ameriky v Parku 360

Soutěže o nejhlasitější motor, vyhlídkové jízdy, dražba obrazů či americký fotbal. To vše se do nedělního rána odehraje na 17. ročníku Hradecké V8, tedy srazu amerických bouráků, v Parku 360 na letišti.

Police nad Metují

Pouť s muzikou i fotbalem

V Polici nad Metují se v sobotu i neděli koná tradiční Kvíčerovská pouť, k níž patří výstavy králíků či ptactva, dílny ve Dřevěnce, country, diskotéka či fotbalové utkání domácího Spartaku proti Turnovu.