Sedmitýdenní antilopa dovádí ve výběhu a hravě zdolává kmeny, zoo ukázala video

Samice Froni porodila 13. ledna své druhé mládě vážící 26 kilogramů. Otcem je dvorský chovný samec Demba. Matka s mládětem zůstávala nejprve v chovatelském zázemí pavilonu, který bongové horští sdílejí s okapi pralesními a chocholatkami červenými.

Až začátkem března se malá samice podívala do výběhu. Zkoumala keře a přeskakovala překážky.

„Lidé ji tam i s matkou a starší sestrou mohou pozorovat denně v závislosti na počasí. Délka pobytu venku se bude prodlužovat s tím, jak se bude oteplovat,“ říká mluvčí Safari Parku Michal Šťastný.

Mezitím se 28. února v zázemí zahrady narodilo již 109. mládě. „Je to samice. Otcem je opět chovný samec Demba, matkou samice Kari,“ upřesnil zoolog Luděk Čulík. Než se mládě naučí považovat stáj za bezpečné místo, kam se má vracet, zůstane s matkou v zázemí. Pak se připojí ke zbytku stáda.

Padesát let trvající odchov těchto antilop je i ve světovém kontextu zcela mimořádný, připomínají zástupci dvorské zoo. Zdejší zoo získala první zvířata roku 1974 z Keni z transportů Josefa Vágnera. Tehdy byli bongové v zoologických zahradách výjimeční. V lednu 1975 se ve Dvoře Králové narodilo první mládě, zároveň bylo prvním bongem horským narozeným na českém území.

V současnosti žije ve Dvoře jeden samec a pět samic, včetně posledního přírůstku.

„Již před padesáti lety patřili bongové k raritám v zahradách i přírodě. Situace se postupem času zhoršovala a dnes jich ve volnosti zbývá kolem 90 až 100 kusů, tedy méně, než se narodilo během let chovu ve Dvoře,“ říká Michal Šťastný.

Nedobrou situaci se snaží zlepšovat ochránci přírody. Safari Park podporuje ambiciózní projekt Mount Kenya Wildife Conservancy, který plánuje mláďata odchovaná ve speciálním souboru obřích obor vypouštět na svahy Mount Kenya, do jejich přirozeného prostředí.

Bongo horský může dorůst až 300 kilogramů, jde o jednu z největších antilop. Konkurenci nemá mezi lesními druhy. Jejich chovu se aktuálně věnuje 99 zahrad sdružených v systému ZIMS. Klíčové pro přežití druhu jsou projekty na jejich návrat do přirozených prostředí přímo v Africe. Na těch spolupracují zodpovědné zahrady na několika místech světa, a to poskytnutím finanční podpory, případně zvířat vhodných pro oživení chovu v oborách Mount Kenya Wildlife Conservancy. Ve velmi nedávné době zamířilo do Keni 14 bongů ze zoologických zahrad v USA.