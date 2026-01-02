Na Boru vznikla naučná stezka. Připomíná prvního průvodce turistů

Návštěvníci se na stezku mohou vydat například z Machova. Začátek i konec je u skanzenu ve vesničce Pstrążna (čes. Stroužné, něm. Straußeney).
Sedmikilometrová trasa provází po hezkých místech Stroužného a Končin, zavede návštěvníky na výše položenou planinu s obydlími na Bukovině a vede až ke skalnímu labyrintu na Boře, polsky zvanému Błędne Skały (Bludné skály).
Daniel Ducháč byl místní kameník. Od konce padesátých let 19. století působil jako první průvodce turistů na Boru. Zdejší skalní město pojmenoval jako Divoké ďoury a zájemce tam vodil vlastní trasou, pak si zřídil i hostinec.
„Připravujeme slavnostní otevření a společné procházky trasy, ale počkáme, až roztaje sníh a led,“ uvedli na facebookovém profilu zástupci polského Národního parku Stolové hory.
Na pořízení stezky se podílely městys Machov a Kudowa Zdrój.