Krajský soud v Hradci Králové zrušil část pravidel vjezdu do KRNAP

Autor: ČTK
  0:17aktualizováno  12:04
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Majitelé Luční a Labské boudy uspěli ve sporu se Správou Krkonošského národního parku (KRNAP) v části, v níž požadovali zmírnění regulace vjezdu do klidového území. Krajský soud v Hradci Králové dnes kvůli administrativním nedostatkům zrušil opatření obecné povahy vydané v roce 2025 Správou KRNAP v části, která se týká podmínek vjezdu a setrvání motorových vozidel na území parku.

Verdikt soudu bude pravomocný po jeho doručení stranám sporu. Proti rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Podstatou rozhodnutí soudu je to, že správa parku pasáž, která se týká vjezdů, dostatečně neodůvodnila, a tím pádem ji nelze přezkoumat. Návrh na zrušení či úpravu kamerového systému, který na přístupových cestách snímá vozidla, soud zamítl. Mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný řekl, že nyní nedokáže odpovědět na otázku, co bude pro navrhovatele rozhodnutí soudu v praxi znamenat.

V projednávaném sporu figuruje také spolumajitelka Luční a Labské boudy a neúspěšná kandidátka za Motoristy na pražskou primátorku Klára Sovová a spolumajitel Labské boudy Tomáš Čumpelík. Dnešního vyhlášení rozhodnutí se nezúčastnili.

"S rozhodnutím soudu jsme v zásadě spokojeni. Navrhovali jsme zrušení dvou článků, telematiku nám zamítli a pak článek, že nebyla vyhrazena k Luční boudě žádná cesta, což je podstatnější. V praxi to znamená, že zásobování a služby se tam neměly možnost jakkoli dostat, protože nebyla cesta vyhrazená a museli si složitým způsobem žádat přes výjimku ve správním řízení," řekl dnes novinářům právní zástupce spolumajitele Luční boudy Stanislava Beneše, Antonín Stanislav.

Podle správců KRNAP může vydání výjimky ve správním řízení trvat až 90 dnů, přičemž v současnosti uděluje správa parku výjimku v průměru za 30 dnů.

"Jsme rádi, že soud potvrdil náš naprosto správný a legální postup ve věci kamerového systému. Co se týče druhého bodu, tak soud neříká, že by to bylo chybné či nelegální, pouze konstatoval, že v této části opatření obecné povahy nebylo dostatečně odůvodněné. Na to, co to bude pro navrhovatele v praxi znamenat, nyní nedokážu odpovědět. S odůvodněním soudu se musíme seznámit. Nicméně je jasné, že budeme muset udělat nápravná opatření v souladu s rozhodnutím soudu. Poté opatření znovu vydáme," řekl ČTK mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Majitelům Luční a Labské boudy vadí, jak je právně vyřešen příjezd k jejich nemovitostem. Současný stav podle nich komplikuje až znemožňuje normální provozování obou bud, protože Správa KRNAP odmítá přístupovou cestu ke každé z nich oficiálně "vyhradit" pro širší okruh lidí, tedy pro dodavatele služeb včetně údržby.

Obě boudy jsou v klidovém území KRNAP, tedy v nejpřísněji chráněném území národního parku. Ze zákona je na takzvanou účelovou komunikaci plošný zákaz vjezdu motorových vozidel. Přístup mají jen majitelé a nájemci bud a také například policie, záchranáři a některé orgány státní správy. Zákon jasně definuje, že všichni ostatní, kteří tam potřebují vjet, si musí předem vyřídit výjimku ze zákona. To majitelé Luční a Labské boudy loni kritizovali, výsledkem byl podle zástupců KRNAP speciální režim výjimky, kterou připravilo ministerstvo životního prostředí a která jim nyní umožňuje řešit i nenadále, například havarijní situace.

Vjezd do KRNAP omezuje zákon o ochraně přírody a krajiny. Na některých přístupových cestách do klidového území jsou proto umístěné kamery, které kontrolují dodržování pravidel pro vjezdy. Majitelé obou bud navrhovali, aby soud posoudil, jestli Správa KRNAP byla oprávněna zavést kamerový systém pro plošné monitorování vozidel.

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