Bouře s větrem v hradeckém kraji lámala stromy, hasiči měli přes 40 výjezdů

Bouře se silným větrem dnes odpoledne v Královéhradeckém kraji lámala stromy. Hasiči také vyjížděli k čerpáním vody. Do dnešních 20:00 vyjížděli k více než 40 událostem. ČTK to řekl mluvčí hasičů Petr Svoboda. Bouře zakončila týdenní vlnu veder v kraji, která vrcholila o minulém víkendu.
Nejvíce výjezdů měli hasiči na Hradecku, Jičínsku a Rychnovsku. V Hradci Králové voda opět zatopila podchod pod křižovatkou Mileta. Hasiči vodu odčerpali. Další čerpání měli v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku. Největší část výjezdů měli ke stromům či větvím popadaným na silnice.