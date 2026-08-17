Bouře v hradeckém kraji poničila kemp a zastavila vlaky, tisíce lidí bez proudu

Bouře se silným větrem dnes odpoledne v Královéhradeckém kraji poničila kemp a zastavila vlaky. Spadlé stromy zastavily provoz na železniční trati z Týniště nad Orlicí směrem na Bolehošť a Třebechovice pod Orebem a poškodily kemp v Bělči nad Orlicí. Bez elektřiny se v regionu ocitlo přibližně 1500 domácností. Hasiči měli do dnešních 18:00 asi 30 výjezdů, především odstraňovali stromy popadané na silnice. ČTK to zjistila u hasičů, energetiků a Českých drah.
V kempu v Bělči nad Orlicí bouře vyvrátila čtyři vzrostlé stromy, které poškodily několik chatek a zaparkovaných aut. Událost se obešla bez zranění, uvedli hasiči s tím, že do kraje bouře přišla před 16:00.
České dráhy pro úseky tratí Týniště nad Orlicí - Bolehošť a Týniště nad Orlicí - Hradec Králové zavedly náhradní autobusovou dopravu.
Energetici zaznamenali v kraji čtyři poruchy na vedení vysokého napětí na Hradecku a Rychnovsku. "Poruchy způsobila velmi silná bouřka, silný vítr, stromy a větve padaly do vedení," uvedla regionální mluvčí firmy ČEZ Šárka Lapáčková Beránková.
Hasiči vyjížděli k popadaným stromům především na Rychnovsku. Odstraňovali je například v Týništi nad Orlicí, Bolehošti, Borohrádku, Solnici, Voděradech, Ličnu, Rokytnici v Orlických horách a Černíkovicích.