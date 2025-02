Vydří mládě skočilo do motoru auta, bezradná řidička volala strážníky

15:42

Mládě vydry překvapilo řidičku v Březhradu na okraji Hradce Králové. Když žena vjížděla do obchodní zóny, zvíře jí přeběhlo před autem a zalezlo do motoru. Žena přivolala na pomoc strážníky. Zabralo jim to jen chvíli. Zjistili však, že je mládě zraněné.