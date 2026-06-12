Britský skladatel Fitkin přiveze do Broumova hudbu o stromech a krajině

V broumovském klášteře vystoupí příští týden britský skladatel a klavírista Graham Fitkin. Přiveze hudbu inspirovanou stromy a krajinou, včetně Broumovska. Součástí projektu Treeline je hudební kompozice, která vznikala při 4000 kilometrů dlouhé cyklistické cestě napříč Evropou. Koncert bude 17. června od 19:00 v sále Kreslírna broumovského kláštera. ČTK o tom dnes informovali pořadatelé akce.
Fitkin projel Evropu na kole od Karpat po anglický Epping Forest, přitom sbíral terénní nahrávky a další materiál. "Z České republiky se do jeho projektu zapojila místní komunita z Broumovska, kterou koordinoval tým broumovské kandidatury na Evropské hlavní město kultury - Broumov 2028+. Pro Fitkinův projekt vybrali starý dub, který stojí u fary Hoprich v Martínkovicích u kostela svatého Jiří a Martina, respektive místní křížové cesty," uvedla Barbora Fialová z Agentury pro rozvoj Broumovska.
Loni v září dobrovolníci uspořádali workshop O čem dub zpívá, jehož účastníci strom pozorovali, zkoumali, naslouchali mu, zaznamenávali jeho zvuky a tvary. "Výstupy pak putovaly ke Grahamovi jako inspirující materiál," uvedla Pavla Jenková z týmu Broumov 2028+. Kromě zvuků a různých dat o stromu sbírali dobrovolníci také příběhy s ním spojené. Fitkin posbírané nahrávky proměnil v hodinové dílo pro klavír a "forest instrument", uvedli pořadatelé akce.
Fitkinova tvroba propojuje současnou hudbu, terénní nahrávky, práci s komunitami i témata krajiny, vědy a společenských proměn. Spolupracoval s mnoha orchestry a institucemi včetně Londýnského symfonického orchestru či Královského liverpoolského filharmonického orchestru.