Britský The Kingdom Choir v červnu vystoupí v Rychnově nad Kněžnou, poprvé v ČR

V zámeckém parku v Rychnově nad Kněžnou vystoupí 13. čevna za doprovodu Filharmonie Hradec Králové britský sbor The Kingdom Choir. Sbor, který zpíval na svatbě prince Harryho a byl také součástí korunovace krále Karla III., vystoupí v Česku poprvé, informovali dnes ČTK zástupci projektu. Vystoupení se uskuteční v areálu rodového sídla Kolowratů. V areálu zámeckého parku vznikne kvůli tomu pódium 14krát 14 metrů.
"The Kingdom Choir jsou oblíbeným hudebním tělesem britské královské rodiny a loňským uvedením do síně slávy světového gospelu je můžeme označit za nejlepší černošský gospel na světě," uvedl zástupce organizátorů Jan Dušek.
Majitelé rychnovského zámku očekávají návštěvu 2500 diváků. Podle pořadatelů je zájem o červnové vystoupení značný, prodáno je okolo 2000 vstupenek. Vstupenky lze koupit v síti Ticketportal.
Sbor je složený z deseti zpěváků, sbormistryní je Karen Gibsonová. "Zazní největší gospelové hity, které formovaly celé generace Afroameričanů, skladby, které sice mají svůj původ v duchovní hudbě, ale staly se ikonickými ve světových hitparádách," uvedl Dušek.
Koncert vzpomene jména jako Aretha Franklin, Ben E. King nebo film Sestra v akci. Výběr skladeb propojuje popové hity s gospelovými kořeny a ukazuje, jak spolu tyto světy souvisejí, uvedli pořadatelé. Kromě skladeb od Coldplay nebo Bill Withers tak zazní i tradiční duchovní písně. Společným tématem je naděje, víra a vzájemná podpora, díky čemuž je program srozumitelný i pro posluchače, kteří gospel běžně neposlouchají, uvedli pořadatelé.
Rychnovský zámek je jedním z největších barokních komplexů východních Čech. Vystavět ho ve druhé polovině 17. století dal František Karel I. Libštejnský hrabě z Kolowrat. V nedávno opraveném zámeckém areálu je také kostel Nejsvětější Trojice. Rychnovský zámek je spojen také s barokním architektem Janem Blažejem Santini-Aichlem, který je autorem architektonické kompozice rychnovského zámku a pracoval i na projektu kostela.
Zámek ročně navštíví tisíce lidí. Součástí návštěvnické sezony, která začíná tradičně na jaře, je také řada kulturních akcí.