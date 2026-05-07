Kostely na Broumovsku se otevřou turistům na jeden den, pak až v létě

Od 9 do 12 hodin se otevře kostel sv. Markéty v Šonově, kostel sv. Máří Magdalény v Božanově, kostel sv. Barbory v Otovicích a kostel sv. Jiří a Martina v Martínkovicích.
Od 14 do 17 hodin následuje kostel sv. Václava v Broumově, kostel sv. Michaela archanděla ve Vernéřovicích, kostel sv. Jakuba Většího v Ruprechticích a kostel Všech svatých v Heřmánkovicích.
„Broumovské kostely nejsou jen historické objekty, ale živá součást krajiny a identity celého regionu. Každé otevření kostelů pro veřejnost pomáhá nejen zájmu o Broumovsko, ale i samotné obnově těchto mimořádných památek. Čím více lidí přijede, tím větší je šance, že se podaří získat další prostředky na opravy,“ uvedl broumovský farář Martin Lanži.
Vstupné je dobrovolné, výtěžek směřuje na péči o památky, z nichž některé už opravami prošly a jiné na rekonstrukci teprve čekají.
Další příležitostí bude Léto otevřených kostelů, kdy se tradičně na dva dny v týdnu většina památek otevře. Konají se v nich také koncerty festivalu Za poklady Broumovska.
Broumovská skupina kostelů z počátku 18. století je spojena s architekty Kryštofem a Kiliánem Ignácem Dientzenhoferovými. Jde o národní kulturní památky.