Mezinárodní soutěž pro mladé klavíristy do sedmnácti let se uskuteční v klášteře v Broumově 2. až 4. května. Muzikanti se mohou přihlásit do 25. dubna. Soutěž si vydobyla prestiž, každoročně se do ní hlásí špičkoví mladí klavíristé z několika zemí Evropy.