Z politiků slíbili účast dosluhující ministr kultury Martin Baxa (ODS), europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) či krajský radní pro kulturu Jiří Štěpán (dříve SOCDEM).
Program středečního předvečera obstará od 19 hodin americký kontrabasista Mike Parker a jeho trio v Opatském sále.
Hlavní program začne ve čtvrtek od 10 hodin. První panel moderuje filozofka Josefína Formanová, která bude hovořit s knězem a hudebníkem Ladislavem Heryánem, filozofkou Alicí Koubovou a politoložkou Zorou Hesovou.
Od 14.15 hodin se koná autogramiáda Radky Denemarkové a navazuje panel, který povede moderátor Michael Rozsypal.
„Žijeme v době rozmanitých krizí a kultura v nejširším slova smyslu představuje jednu z možných reakcí na výzvy, kterým čelíme. Dokážeme se jako česká, evropská, či dokonce světová společnost domluvit na řešení podstatných otázek, a posílit tak kulturu soužití a vzájemnosti či kultivovat kulturu dialogu, a to nejen politického? To všechno jsou otázky, které nás budou zajímat. Kultura není jen to, že chodíme do divadla, kultura je způsob, jakým žijeme a vztahujeme se ke světu. Každý z nás i společnost jako celek,“ říká k volbě letošního tématu Hana Valentová, výkonná ředitelka konference.
V doprovodném programu jsou koncerty, prohlídky, výstavy, meditace, číše vína se společenským setkáním, mše svatá, běh Emericha Ratha, výsadba stromů, procházka kulturní krajinou či návštěva fary Hoprich.
Konference je otevřená veřejnosti. Vstupenky lze zakoupit online na www.broumovskediskuse.cz, na většinu programu jsou zatím k mání.