Na vernisáž koncem července dorazilo na 70 lidí. „Navzdory tomu, že převážná většina účastníků zná už jenom pár slov z mateřského jazyka svých předků, jejich přítomnost potvrdila zájem o život a dění ve staré vlasti,“ říká broumovský děkan Martin Lanži, který hledá podporovatele obnovy kostelů i mezi krajany.
První výstava na podporu kostelů putovala po třiceti místech doma, v Evropě i zámoří už v letech 2013 až 2019.
Kostely jsou od roku 2022 národní kulturní památkou. V letech 1719 až 1743 je postavili architekti otec Kryštof Dientzenhofer a syn Kilián Ignác Dientzenhofer na popud benediktinského opata Otmara Zinkeho. Jde o soubor 11 kostelů kolem kláštera v Broumově.
„Náklady na jejich obnovu aktuálně přesahují půl miliardy korun. Budeme rádi za jakýkoliv Váš laskavý příspěvek. Stejně tak díky i za Vaše modlitby, obnova daného sakrálního komplexu je totiž vpravdě dobrodružná,“ tvrdí děkan. Farnost sbírá příspěvky na účtu 20036-1180703399/0800.
Farnost se podílí na hudebním festivalu Za poklady Broumovska a Varhanní léto, o prázdninách kostely zpřístupňuje zájemcům o útercích a sobotách. Spolupracuje také se školami a památkáři.