Jedenáctinásobný držitel Ceny Anděl v kategoriích Zpěvák roku a Zpěvák čtvrtstoletí vystoupí s kapelou v rámci turné Stříbrná svatba, jímž připomínají 25. výročí vydání jejich debutového alba.
Speciálním hostem bude slovenské duo Lash & Grey v čele se zpěvačkou Kristínou Mihaľovou, jednou z nejvýraznějších hudebních osobností své generace.
Duo má za sebou koncerty na prestižních světových pódiích, včetně Carnegie Hall v New Yorku, festivalů v Mexiku, Paříži či ve vysílání Arte TV. Jejich tvorba bodovala v cenách Anděl i Radio_Head Awards a americký magazín Jazziz ji popisuje jako mimořádný zážitek.
Dan Bárta se zapsal do širokého povědomí už v 90. letech s kapelou Alice a účinkováním v muzikálu Jesus Christ Superstar. Je také dlouholetým členem kultovních J.A.R. Jeho hudební rozpětí sahá od tanečních Sexy Dancers, přes filmové hity (Snowboarďáci, Rafťáci, Horem pádem) až po jazzové projekty s triem Roberta Balzara. V roce 2000 překvapil fanoušky založením skupiny Illustratosphere, se kterou vydal pět řadových alb a jedno živé dvojalbum.
„Návštěvníky čeká výjimečná fúze absolutních špiček české a slovenské scény,“ zvou pořadatelé. Vstupenky jsou ještě k mání.