Marie Ladrová pohovoří o houbách, jejich vlastnostech, barvách, vůních i účincích. O tradiční čínské medicíně a medicinálních houbách promluví Milan Schirlo z Police nad Metují.

„Multimediální umělkyně Marie Ladrová, s níž Dětská galerie Lapidárium načíná šestou sezonu věnovanou lokálním tématům, otevírá právě téma, které přirozeně spojuje jednu z národních vášní s přírodním bohatstvím, které patří mezi hlavní benefity Broumovska,“ říká Michaela Mašková z Agentury pro rozvoj Broumovska.

Houby představují unikátní organismy, Marie Ladrová je dokonce nazývá bytostmi. „Jejich tělo tvoří spletitá síť vláken zvaná mycelium, které může být rozsáhlé někdy i několik hektarů. Plodnice nad zemí tvoří jen jejich malou část, takže rozhodně není nadnesené mluvit v souvislosti s nimi o království nebo říši. Houby mají svá pravidla, vztahy a vazby k okolí, potřeby i funkce. Jejich léčivé vlastnosti po staletí užívá tradiční medicína, ale mohou být předobrazem i pro technologické inovace a samozřejmě jsou oblíbenou pochoutkou,“ uvádí pořadatelka.

Pro Marii Ladrovou představují jednu z největších inspirací. Fascinuje ji tvarosloví, vlastnosti, schopnosti, chutě, vůně, účinky a hlavně utajený život.

„Nejdůležitější pro mě je nechat houby v klidu, příliš je nerušit. Jsou to nejmoudřejší a nejstarší bytosti na zemi a určitě ví, co dělají. My lidé jsme tu jen chvilku a houby s námi prožívají zábavnou hru, hrají si s námi, schovávají se nám, pomáhají, léčí i zabíjí. A já žasnu!“ tvrdí Marie Ladrová.

Výstava Království hub potrvá do 5. dubna. Vstupné na sobotní program činí 80 korun a vstupenky lze zakoupit na webu smsticket.cz.