Zájem o vesmír dovedl studenta z Broumova do mise Zero-G, má ocenění

Do programu se přihlásilo 861 mladých uchazečů, do finále z nich prošlo 26. Jan Gruner se poté účastnil fyzických i mentálních testů, musel prokázat zájem o vesmír, vyzkoušel si třeba potápění. Náročné podle něj bylo prokázat zejména fyzickou odolnost.
Na závěr získal možnost absolvovat s dalšími osobnostmi České republiky parabolický let, při kterém si vyzkoušel stav beztíže. Jako ambasador nyní jezdí po školách s přednáškami.
„Moje cesta začala už odmalička. Dost jsem se zajímal o vesmír, rád jsem vše pozoroval, zkoušel jsem různé soutěže, třeba Astronomickou olympiádu. Jednoho dne se objevila příležitost, projekt Česká cesta do vesmíru. Nejprve jsem musel projít vysoce komplexním výběrovým řízením, které se skládalo ze šesti etap. Každá testovala jiné schopnosti, mentální odolnost, odolnost vůči stresu, měli jsme také fyzické a kognitivní testy,“ uvedl Jan Gruner.
Strategická rada udělila cenu podruhé, prvně však s finanční odměnou 50 tisíc korun. Předání proběhlo na Plese pro Broumovsko.
„Tento mimořádný úspěch není náhodný. Je výsledkem dlouhodobého zájmu o vědu, techniku a poznání, ale také osobní vytrvalosti, disciplíny a odvahy překračovat vlastní hranice. Jan Gruner se tak stal viditelným příkladem toho, že i z Broumovska lze mířit vysoko – doslova,“ uvedl Jan Školník, zakladatel Strategické rady regionu Broumovsko.