Broumovská klávesa zve mladé hudebníky, aby se hlásili do 16. ročníku

Registrace je možná na webu www.broumovskaklavesa.cz, do 1. dubna se platí zvýhodněný poplatek.
Soutěže se pravidelně účastní špičkoví mladí klavíristé z několika zemí Evropy. Broumovská klávesa je rozdělena do čtyř věkových kategorií a je jednokolová.
„Broumovská klávesa nabízí mladým klavíristům prostor pro kvalitní soutěžní konfrontaci, odbornou zpětnou vazbu a kontakt s profesionální koncertní praxí. Šestnáctý ročník soutěže je otevřený všem, kteří chtějí posunout svou hru dál, získat zkušenosti v mezinárodním prostředí a představit se před respektovanou porotou. Broumovská klávesa i letos nabídne inspirativní atmosféru a silné hudební zážitky. Zveme tímto všechny nadějné mladé umělce, aby u toho byli s námi,“ říká výkonný manažer soutěže Tomáš Mrština.
Výkony účastníků zhodnotí odborná porota v čele s koncertním pianistou Janem Simonem, intendantem Akademie klasické hudby a Mezinárodního festivalu Dvořákova Praha. V porotě zasednou umělecký ředitel soutěže a koncertní pianista Ivo Kahánek, generální ředitel České filharmonie David Mareček a Eliška Novotná, profesorka Fakulty umění Ostravské univerzity. Ze zahraničních porotců přivítá soutěž polského pianistu a pedagoga vysoké hudební školy v Krakově Mariana Sobulu.
Laureáti Broumovské klávesy mají kromě finanční odměny příležitost představit své umění na podzimním Slavnostním koncertě laureátů na Velvyslanectví Polské republiky.
Broumovská klávesa má pro ně také připravenou nabídku příležitostí zahrát před publikem na prestižních koncertech, ať už to je například vystoupení v rámci festivalu Dvořákova Praha, festivalu Za poklady Broumovska nebo vystoupení v rámci sezóny Karlovarského symfonického orchestru.