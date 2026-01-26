Muž si v těžko přístupných skalách zranil kotník, šli pro něj záchranáři

  11:12
Šestačtyřicetiletý muž spadl v neděli po poledni v obtížně přístupném terénu Broumovských stěn na Náchodsku a zranil se. Do skal za ním v mrazivém počasí vyrazili zdravotničtí záchranáři i hasiči. Ti se museli rozdělit do dvou průzkumných skupin, než jej našli asi 200 metrů od přístupové cesty.
Hasiči a zdravotníci zasahovali u zraněného muže ve skalách nad Suchým Dolem na Náchodsku. (25. ledna 2026)

Hasiči a zdravotníci zasahovali u zraněného muže ve skalách nad Suchým Dolem na Náchodsku. (25. ledna 2026)

Nehoda se stala muži ve skalách nad Suchým Dolem před 13:00. Zdravotníci ho ošetřili už v lese, pak mu záchranáři pomohli dostat se k terénní šestikolce, která s ním dojela k sanitce.

„Muž utrpěl poranění kotníku. Po ošetření a fixaci končetiny ho posádka sanitou převezla do náchodské nemocnice,“ sdělila mluvčí krajských zdravotnických záchranářů Lucie Hanušová.

Hasiči a zdravotníci zasahovali u zraněného muže ve skalách nad Suchým Dolem na Náchodsku. (25. ledna 2026)
Na místě byly tři jednotky hasičů. Zasahovali profesionální hasiči z Broumova a Velkého Poříčí a jednotka dobrovolných hasičů z Police nad Metují. Pomáhali také členové Skalní záchranné služby.

Ve skalních terénech je po oblevě stále dost sněhu, ale i ledu. V Broumovských stěnách je snadno dostupná pouze poutní kaple na Hvězdě, hřebenovka a rokle bývají mnohem náročnější. Hasiči varovali, že pohyb po namrzlých skalách i cestách může být velmi nebezpečný.

Žena ve skalách zapadla do pětimetrové průrvy, hasiči ji vytáhli na kladce

„Myslete, prosím, na základní pravidla bezpečnosti. Pohybujte se pouze po značených trasách, počítejte s ledem i tam, kde není na první pohled vidět, používejte vhodnou obuv s dobrou přilnavostí, případně nesmeky, a nepřeceňujte své schopnosti a fyzickou kondici,“ vyzvali krajští hasiči na Facebooku.

V oblasti skalních měst jsou podle nich umístěny takzvané rescue pointy – označená místa s jedinečným kódem (například NA 123), která slouží k přesné lokalizaci místa události při přivolání pomoci. „Při volání na tísňové linky vždy sdělte kód rescue pointu, výrazně tím zkrátíte čas dojezdu záchranných složek,“ dodali hasiči.

