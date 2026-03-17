Broumovský klášter hostí sympozium ilustrace,víkend bude patřit veřejnosti

Sympozium ilustrace v broumovském klášteře od 20. do 22. března nabídne doprovodný program pro veřejnost. Součástí budou výtvarné dílny, besedy i projekce animovaných filmů. ČTK o tom informovali zástupci akce. Sympozium začalo 15. března, potrvá do 29. března a v Broumově se koná poosmé.
"I letos jsme si dali záležet a vezeme nejmenším divákům animované filmy, uskuteční se dvě nápadité výtvarné dílny a nebudou chybět ani besedy pro milovníky ilustrace," sdělila kurátorka sympozia Věra Veselá.
Na programu jsou dvě pásma krátkých animovaných filmů pro děti. Pro dospělé publikum bude určené pásmo z festivalu Anifilm. Projekce budou v místním kině v sobotu 21. března.
Na sobotu je naplánovaná vernisáž díla výtvarnice Daniely Olejníkové, která bude v městské knihovně od 17:30. Výstava potrvá do konce dubna. Představí originály i její sítotisky z knihy Jiřího Dvořáka "Myko. Kompletní zpravodaj ze světla hub". Kniha získala hlavní cenu Bologna Ragazzi Award 2024 v kategorii Non fiction.
"Z mého pohledu je nejzajímavější potkat se s výtvarníky napřímo a nechat se na chvíli unést tvořením. Právě to mohou děti i dospělí zažít na výtvarných dílnách s Danielou Olejníkovou a Kateřinou Illnerovou. Daniela si připravila workshop koláže na základě její knihy Myko," uvedla Veselá. Výtvarné dílny budou 21. března v 10:00 v městské knihovně.
Sympozium pořádá neziskový spolek LUSTR festival ilustrace a Czech Illustrators ve spolupráci se Vzdělávacím a kulturním centrem Broumov. Více informací je na webu.