Žena bruslila s kočárkem na Labské přehradě, policie varuje před nebezpečím

Autor: iDNES.cz, ČTK
  15:12
Městská policie ve Špindlerově Mlýně upozorňuje na nebezpečný pohyb lidí po zamrzlé hladině přehrady Labská. Led je podle strážníků tenký a vstup na něj je zakázaný, přesto se na něm objevují i rodiče s dětmi.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Na rizikové chování návštěvníků Špindlerova Mlýna upozornila městská policie. Na sociálních sítích zveřejnila video, na němž je zachycena žena, která bruslí po zamrzlé přehradě Labská a tlačí kočárek. Podle strážníků je led na vodní ploše příliš tenký a pohyb po něm může být životu nebezpečný.

„Vydávat se na ledovou plochu přehrady je riskantní a v některých případech i život ohrožující. Bohužel se najdou i tací, kteří bez problémů ohrožují i životy jiných,“ uvedla městská policie Špindlerův Mlýn.

Mrazy v oblasti trvají teprve zhruba týden a led na přehradě dosahuje tloušťky maximálně osmi centimetrů, a to pouze u břehů. Vstup na led je navíc výslovně zakázán informačními cedulemi umístěnými kolem nádrže.

Mrazivé počasí bude pokračovat

V následujících dnech očekávají meteorologové teploty i přes den jen mírně nad nulou, hlavně na horách bude sněžit a lze očekávat sněhové jazyky i závěje. Ani v prvním týdnu roku 2026 se ráz počasí příliš nezmění. Meteorologové očekávají podprůměrné teploty, možná i celodenní mrazy ve všech polohách a poměrně časté sněžení.

„Konec tohoto roku a začátek příštího bude charakterizován velkou oblačností, teplotami v nejnižších polohách přes den maximálně lehce nad nulou stupňů Celsia a častějším sněžením, zejména na horách,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Sněžení nebo sněhové přeháňky budou na horách mnohem častější než dosud od pondělí nebo úterý, a to hlavně v severních pohraničních horách.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív

Mikulášské trhy v roce 1909 zachytil Jan Kříženecký, jinak známý spíše jako...

Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí. Turisté i Pražané zaplnili prostor kolem vánočního stromu, orloje i přilehlých ulic, zatímco sociální...

Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu

Vánočně nazdobený vůz záchranky

Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční pohled – ve výloze soukromé zdravotnické dopravy stojí sanitní vůz Mercedes kompletně obalený...

5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?

Sofie Anna Švehlíková

Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou roli princezny Elvíry v ní ztvárnila Sofie Anna Švehlíková, která se tak stává „princeznou...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Přehledně: Otevírací doba na Štědrý den 2025 a kdy zavírají velké obchody

Největší adventní a vánoční oslavy v dějinách města připravili v Jihlavě. Vedle...

Štědrý den patří k nejvýznamnějším svátkům v roce a otevírací dobu obchodů o tomto dni reguluje zákon. Velké prodejny nad 200 metrů čtverečních smějí mít 24. prosince otevřeno pouze 12 hodin. Řada...

Vánoční otevírací doba 2025: Tesco, Billa, Globus, Albert, Penny, Lidl, Kaufland a rozvážka jídla

svátky otvírací doba prodejci vánoce štědrý den

Necháváte rádi nákupy na poslední chvíli? Vánoce 2025 začínají Štědrým dnem ve středu, kdy bude také nejzazší možnost nákupu v supermarketech a velkých obchodech. Kde a jak bude otevřeno a jak je to...

Města na Žďársku budou příští rok stavět sportoviště i zázemí pro kulturu

ilustrační snímek

Města na Žďársku budou příští rok budovat sportoviště, i díky tomu, že tyto stavby teď ve větší míře dotuje kraj. Například Nové Město na Moravě s podporou...

27. prosince 2025  13:38,  aktualizováno  13:38

Žena bruslila s kočárkem na Labské přehradě, policie varuje před nebezpečím

Městská policie ve Špindlerově Mlýně upozorňuje na nebezpečný pohyb lidí po...

Městská policie ve Špindlerově Mlýně upozorňuje na nebezpečný pohyb lidí po zamrzlé hladině přehrady Labská. Led je podle strážníků tenký a vstup na něj je zakázaný, přesto se na něm objevují i...

27. prosince 2025  15:12

V parku jsou na tomto náměstí jako každoročně k vidění ozdobené stromečky dětí předškolního ale i školního věku a některé vybrané jsou pak umístěny i uvnitř kostela svaté Ludmily.

vydáno 27. prosince 2025  15:10

Po skončení vánočních trhů zůstal dřevěný betlém uprostřed s příslušnými postavami u jesliček.

vydáno 27. prosince 2025  15:09

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Správa KRNAP vyzvala návštěvníky a obyvatele hor k nepoužívání pyrotechniky

ilustrační snímek

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) vyzvala návštěvníky a obyvatele Krkonoš k tomu, aby při silvestrovských oslavách nepoužívali zábavní pyrotechniku a...

27. prosince 2025  13:06,  aktualizováno  13:06

Hasiči v Olomouckém kraji vyjeli o svátcích ke stovce výjezdů, je to dvojnásobek

ilustrační snímek

Hasiči v Olomouckém kraji mají během letošních vánočních svátků na kontě 99 výjezdů. Polovinu zásahů tvořily technické pomoci, hlavně v souvislosti se silným...

27. prosince 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

Obědy v Česku meziročně podražily o téměř 3 %. Praha atakuje hranici 170 kč, regiony ji následují

27. prosince 2025  14:43

Největší lyžařský areál světa bez cenového šoku. Trik se jmenuje Brides-les-Bains

Šest stovek kilometrů sjezdovek v Les 3 Vallées a sníh, který tu drží od Vánoc...

Sníh, který drží od Vánoc až do Velikonoc? Ano, Tři údolí ve Francii. My jsme největší středisko světa projeli z chytré základny v Brides-les-Bains, ochutnali eleganci Méribelu i sportovní rytmus Les...

27. prosince 2025  14:04

Hrad Helfštýn se výjimečně otevře návštěvníkům, chystá se novoroční výstup

ilustrační snímek

Středověký hrad Helfštýn u Týna nad Bečvou na Přerovsku se během své zimní přestávky výjimečně otevře návštěvníkům. Příští sobotu se tam uskuteční tradiční...

27. prosince 2025  11:59,  aktualizováno  11:59

AI pracuje za Pražany doma i na úřadech. Program Emil pomáhá s pokutami

ilustrační snímek

Účty i pokuty platí lidé v hlavním městě pomocí sofistikovaných technologií včetně AI. Schopnost zacházet s těmito nástroji zvyšuje šanci na úspěch na pracovním trhu. Potvrzuje to analýza Využívání...

27. prosince 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V areálu bývalých Dukelských kasáren v Opavě vznikne nová čtvrť. Město hledá investory

Proměna Dukelských kasáren představuje rozsáhlý a dlouhodobý projekt, který...

V areálu bývalých Dukelských kasáren v Opavě, kde chce město ve čtyřech historických budovách vybudovat přes 120 družstevních a nájemních bytů, by měla vzniknout i restaurace, komunitní a společenské...

27. prosince 2025  12:52,  aktualizováno  12:52

Moravskoslezští záchranáři o svátcích ošetřili více lidí než loni

ilustrační snímek

Záchranáři v Moravskoslezském kraji o vánočních svátcích ošetřili 1073 pacientů. Bylo to více než loni, kdy o Vánocích pomáhali 980 lidem, ale méně než...

27. prosince 2025  10:56,  aktualizováno  10:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.