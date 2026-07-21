Brutal Assault v Josefově nabídne přes 160 kapel, uskuteční se začátkem srpna

Mezinárodní festival extrémní hudby Brutal Assault ve dnech 5. až 8. srpna nabídne více než 160 kapel. Uskuteční se opět v barokní pevnosti Josefov v Jaroměři na Náchodsku. Pořadatelé očekávají okolo 20.000 návštěvníků, řekl dnes ČTK mluvčí festivalu Vojtěch Sedlák. Podle něj je zájem o vstupenky na 29. ročník festivalu vysoký, nabídka se rychle tenčí.
"Vystoupí kapely doslova z celého světa, z Evropy, Ameriky, Asie nebo Austrálie. Budou hrát na pěti pódiích. Hlavní program zahájí ve středu 5. srpna ve 12:00 britská kapela Guilt Trip. Vzhledem k tomu, že návštěvníci začnou najíždět už 4. srpna, na úterý opět plánujeme zahřívací kolo. Ve 14:40 vystoupí první kapela, čeští Mordloch," řekl ČTK Sedlák.
V úterý od 14:00 bude otevřena jedna část festivalového areálu, ve středu v 10:00 se otevře v celém rozsahu.
Za největší taháky letošního ročníku festivalu Sedlák označil americké kapely Body Count a Primus, první vystoupí 6. srpna večer a druhá o den později, nebo norskou kapelu Wardruna, která je na programu v sobotu 8. srpna večer. "Upozornil bych také na čtvrteční vystoupení finské kultovní kapely Waltari, která v Josefově zahraje jediný koncert na celém světě k 30. výročí své desky Yeah! Yeah! Die! Die! Death Metal Symphony in Deep C. Doprovodí ji symfonický orchestr Bohemian Symphony Orchestra Prague," uvedl Sedlák.
Součástí festivalu bude také doprovodný program, ve kterém nebudou chybět přednášky, workshopy i výstavy.
Kempy pro návštěvníky budou připraveny v okolí pevnosti. Festival je vzhledem k vysokému počtu návštěvníků tradičně pod drobnohledem policie, která dohlíží na dopravu i na veřejný pořádek. Na místě spolupracuje s organizátory festivalu, s bezpečnostní agenturou, s jaroměřskou městskou policií a dalšími složkami integrovaného záchranného systému.
"Doporučujeme, aby návštěvníci využívali i alternativní způsoby dopravy, nejenom dopravu autem. Uleví tím poměrně složité dopravní situaci. Budou vypravené speciální vlaky z Prahy do Jaroměře," dodal Sedlák.
Brutal Assault vznikl původně jako malá akce na Moravě a často měnil místo konání. Přelom přinesl rok 2006, kdy díky atraktivnímu programu do Svojšic u Přelouče dorazilo 7000 lidí. Po přesunu do Josefova návštěvnost ještě vzrostla.