Útok na benzince. Násilník bil muže pěstí do hlavy, zraněný málem nepřežil

Incident se odehrál v noci na 18. května na veřejně přístupném místě u čerpací stanice. Muži se nejspíš znali a měli mezi sebou rozepře.
„Útok proběhl ve dvou fázích. Nejprve měl obviněný poškozeného opakovaně udeřit pěstí do oblasti hlavy. Přibližně o hodinu později mělo dojít k dalšímu útoku, kdy poškozený po silném úderu upadl na zem a utrpěl velmi závažná poranění hlavy, což je hodnoceno jako nedbalostní následek jeho primárního útoku,“ sdělila mluvčí hradecké policie Martina Jandová.
O zraněného muže se museli urgentně postarat lékaři, a to včetně akutní operace. „Jeho stav byl bezprostředně život ohrožující,“ řekla mluvčí. Právní kvalifikace se může změnit v závislosti na průběhu léčení poškozeného.
Obviněný byl již v minulosti za obdobné násilné jednání pravomocně odsouzen. Hrozí mu trest od dvou do osmi let vězení. Případem se nadále zabývají královéhradečtí kriminalisté.
2. ledna 2026