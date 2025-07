Dvojici Dea Matrona z Belfastu tvoří Orláith Forsythe a Mollie McGinn, které obě zpívají a hrají na více nástrojů.

Simon Opp platí za výrazný talent české popové scény. „Možnost být součástí takového koncertu je pro mě obrovská čest. Bryan Adams je jeden z umělců, na kterých jsem vyrůstal,“ říká Simon Opp.

„Pamatuju si, jak jsem jako malý kluk slyšel Heaven poprvé v rádiu a úplně mě to dostalo. Jeho písně mají obrovskou sílu, jsou upřímné a lidské, a to je přesně to, co mě na hudbě vždycky nejvíc přitahovalo. Zároveň jsem trochu nervózní, že budeme s kapelou hrát před tolika lidmi, proto trávíme hodně času ve studiu a zkoušíme,“ tvrdí mladý umělec, kterého na pódiu doplní tříčlenná rocková kapela Strippers.

V Hradci vystoupí také country kapela Frankie & The Deadbeats, ta se objevila před čtyřmi lety s deskou The Shining. Začínali v českých lokálech a dotáhli to až na dvě akustická turné po USA.

Ochutnávka z příští desky

Bryan Adams přiveze do Hradce hity jako Summer of ’69, Heaven, Everything I Do, I Do It For You a představí nové věci z připravované nové desky Roll With The Punches.

Pětašedesátiletý hitmaker vydal 17 studiových alb, je držitelem ceny Grammy, má tří nominace na Oscara, pět na Zlatý glóbus a 20 cen Juno. Prodal více než 100 milionů alb a spolupracoval s hvězdami jako Tina Turner, Aretha Franklin, Hans Zimmer, Rod Stewart nebo Sting.

Vstup do Parku 360 se otevře ve 13:00. Vstupenka na stání stojí 1 690 korun, na sezení na tribuně 2 490 korun.

Mezi Parkem 360 a centrem Hradce bude v pátek jezdit v pravidelných intervalech speciální kyvadlová doprava. Po skončení koncertu budou autobusy z letiště do města odjíždět v pěti až patnáctiminutových intervalech.

Odjezd aut po skončení akce bude řídit policie. Je nutné počítat s tím, že doba odjezdu může trvat i více než hodinu. Festivalový den ze série Léto v parku se uskuteční pod hlavičkou RFP Concerts.