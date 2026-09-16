Byty v areálu kasáren v Jičíně postaví Rezidence Lipová alej, vyhrála dražbu

Domy s desítkami bytů v areálu bývalých kasáren v Jičíně by měla postavit společnost Rezidence Lipová alej. Firma městem nabídnuté pozemky pro stavbu vydražila 7. září za vyvolávací cenu 82,5 milionu korun. Zastupitelé města dnes potvrdili výsledky dražby a současně schválili takzvanou plánovací smlouvu s firmou. ČTK to řekl mluvčí města Jan Jireš.
Spolumajiteli firmy Rezidence Lipová alej jsou podle dat v obchodním rejstříku královéhradecký stavební a developerský holding FATO a prostřednictvím jičínské firmy NET2U podnikatel Dmitrij Pavlenko. Firma v dražbě učinila podání jako jediný zájemce.
Společnost by měla na čtyřech vydražených pozemcích postavit čtyři dvouvěžové bytové domy. Podle katalogu domů, který pro výstavbu v kasárnách zpracovala kancelář Cuboid architekti, by v každém domě mohlo být 17 bytů, při změně dispozic není vyloučen vyšší počet jednotek.
V desetihektarovém areálu u Valdštejnské lipové aleje by mělo v rodinných a bytových domech vzniknout asi 200 bytů. Z prodeje parcel by se městu měla vrátit významná část z 274 milionů korun investovaných do infrastruktury v oblasti. Zatím by město mělo z prodeje pozemků utržit 173,1 milionu korun.
Pro stavbu rodinných domů dalo město do prodeje 39 parcel. Prvních pět kupců město vybralo na přelomu loňského a letošního roku obálkovou metodou. Další prodeje byly formou aukce. V prvním dražebním kole na přelomu května a června bylo 34 parcel. Z nich se vydražilo 20, ale prodalo 17, protože tři vydražitelé od koupě ustoupili i za cenu propadnutí dražební jistoty. Do opakované dražby v září dalo město 15 parcel, ale žádná nového vlastníka nenašla.
Strategie a postup dalšího prodeje parcel bude podle starosty Jana Malého (ANO) na vedení města, které vzejde z říjnových komunálních voleb. Míní, že příští rok na jaře by se mohlo konat další kolo dražby. Kromě zbylých parcel pro rodinné domy ještě bude město moci zpeněžit další tři pozemky pro bytové domy.
Cenu pozemků pro rodinné domy město stanovilo podle posudku nejméně na 6560 korun za metr čtvereční. U jednotlivých pozemků to představovalo vyvolávací ceny zhruba od tří do pěti milionů korun. Pozemky pro bytové domy měly minimální cenu 11.000 korun za metr čtvereční.
Armádní areál získalo město mezi lety 2000 až 2006, později v něm zbouralo většinu budov. Původně měli kasárny přebudovat soukromí investoři, ani jeden ze dvou pokusů předat místo soukromníkům ale nevyšel. Radnice se v roce 2011 rozhodla, že ve využití místa bude pokračovat sama.