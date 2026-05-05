Bývalý konkurzní správce textilky Tiba Dvůr Králové dostal pět let vězení

Krajský soud v Hradci Králové dnes v odvolacím řízení potvrdil bývalému konkurznímu správci královédvorské textilky Tiba Stanislavu Kuželovi trest pěti let vězení. Úhradu škody ve výši přes 65 milionů korun, kterou mu nařídil okresní soud, odvolací soud zrušil, protože Kužela je sám v konkurzu. Rozsudek je pravomocný. Kužela podle soudů použil téměř 65 milionů korun z konkurzní podstaty k nedovolené a rizikové obchodní transakci se zlatem v Africe. Také si neoprávněně vyplácel peníze z účtu Tiby.
K jednání soudu se Kužela nedostavil. Jeho advokát Oldřich Chudoba soudu sdělil, že od Kužely krátce před jednáním dostal zprávu SMS ve znění "Končím se životem, je kolem mnoho sviní". Advokát uvedl, že o tom prostřednictvím linky 158 informoval policii.
Kužela chtěl podle spisu v roce 2022 peníze z konkurzní podstaty zhodnotit nákupem zlata v africké Sieře Leone a jeho následným prodejem. Neměl k tomu však souhlas od soudu ani od věřitelského orgánu. Peníze poslané v březnu 2022 za tím účelem jako půjčka firmě do Německa se měly po několika dnech vrátit se zhodnocením, což se nestalo. Kužela se tím podle soudu dopustil porušení povinnosti při správě cizího majetku. Soudy osmašedesátiletého Kuželu potrestaly i za zpronevěru více než půl milionu korun, které si neoprávněně vyplatil jako zálohy na provoz a odměnu. Kužela konkurz Tiby řídil přes 15 let, a to od jejího krachu v roce 2007.
Kuželův advokát u soudu pro svého mandanta žádal podmíněný trest tří let vězení a peněžitý trest v "přiměřené výši". Poukazoval na Kuželovu dosavadní bezúhonnost a na to, že se k jednání doznal. Podle advokáta si je Kužela vědom, že měl zajištění pohledávky věnovat větší pozornost.
Krajský soud Kuželovu odvolání ve věci zmírnění trestu nevyhověl. Okresní soud podle odvolacího soudu trest uložil loni v prosinci správně.
"Jestliže správce konkurzní podstaty odešle mírnix týrnix někomu 64 milionů, ať se na nás nikdo nezlobí, je to hrubá nedbalost a zcela oprávněně za to nese trestní následky. Částka jistě mohla alespoň částečně uspokojit řadu věřitelů (Tiby)," uvedl soudce Zdeněk Šulc. Státní zástupkyně Ilona Kufčáková označila trest okresním soudem uložený za zcela přiměřený závažnosti spáchaného činu.
Krajský soud však zrušil Kuželovi povinnost uhradit do konkurzní podstaty Tiby škodu 65,4 milionu korun. Konkurzní správce Tiby se má náhrady škody domáhat v řízení ve věcech občanskoprávních, tedy v rámci konkurzu na Kuželův majetek.
O zproštění funkce konkurzního správce Tiby Kužela požádal ze zdravotních důvodů v prosinci 2022 a soud mu vyhověl. Novým konkurzním správcem soud jmenoval Davida Jánošíka, který se snaží ztracené peníze vrátit zpět do konkurzní podstaty Tiby. Jánošík také navrhl insolvenční řízení a konkurz na Kuželu. V konkurzu je Kužela od listopadu 2024.
Textilka Tiba Dvůr Králové byla svého času největším českým výrobcem potištěných tkanin. Kromě Dvora Králové měla závody v České Skalici, Smidarech, Mostku a Berouně a na začátku 90. let zaměstnávala asi 4500 lidí. V novém tisíciletí však Tiba neustála dovoz levného textilu z Asie a v únoru 2007 zkrachovala. Objekty bývalých továren od té doby našly jiné využití nebo byly zbořeny. Do konkurzu se s pohledávkami téměř za 600 milionů korun přihlásilo asi 1000 věřitelů.