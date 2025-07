17:02 , aktualizováno 17:02

V Hradci Králové začal s půlročním zpožděním jezdit kamerový vůz, který kontroluje poplatky za parkování. Do budoucna by mohl hlídat i stání v zákazech, na trávě nebo chodníku. Do konce prázdnin bude ve zkušebním provozu, pak začne systém rozesílat pokuty.