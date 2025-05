Ornitologům ze skupiny Jaro Jaroměř se záchranou opeřenců asistovali v pátek dopoledne hasiči s výškovou technikou. Ptáci poputují do stanice pro divoká zvířata.

„Nechtěli jsme do toho zasahovat, ale situace se změnila, když jsme se dozvěděli, že čápy někdo z lidí přikrmuje. Zásah člověka je v tomto případě nepřípustný,“ řekl ochranář David Číp z ČSOP Jaro Jaroměř.

Hnízdo na komíně rychnovského pivovaru už několikátou sezonu nepřetržitě monitoruje webová kamera. Zdejším čápům se díky tomu dostává pozornosti lidí.

Když zaznamenali, že z čapího páru zůstala jen samice, protože samec se po odletu za potravou už nevrátil, začali se obracet na ochranáře, aby vejce z hnízda odebrali. Ti to však dosud odmítali s tím, že odborníci z několika institucí se shodli na tom, aby se do hnízdění nezasahovalo a rozhodla příroda.

„Kromě toho je zásah do hnízdění čápů, zvláště chráněného druhu, možný jen se souhlasem státní ochrany přírody. A ten zatím vydán nebyl,“ uvedli ochranáři ve čtvrtek na svém Facebooku.

Situace se změnila ve chvíli, kdy se začaly množit informace o tom, že samici čápa nosí potravu lidé.

„Za normálních okolností by čáp časem musel opustit hnízdo, aby se nakrmil, a vejce by zastydla. Objevily se informace, že tento čáp je přikrmován lidmi. Chápu, že se tak děje v dobré víře, ale má to pak nečekané následky. Situaci jsme vyhodnotili tak, že nejlepším řešením za dané situace je mláďata odborně odebrat a pokusit se je zachránit v záchranné stanici,“ vysvětlil Číp.

Ochranáři je převezou z Rychnova nad Kněžnou do Záchranné stanice živočichů Makov na Písecku, kde se pokusí mláďata podstrčit hnízdícímu páru k adopci. Zda se to podaří, není jisté. Nový pár nemusí mláďata přijmout.

„Zvolené řešení je v souladu s tím, jak příroda funguje,“ řekl Číp, který on-line přenosy z čapích hnízd nepodporuje, protože taková „reality show“ podle něj může divokou přírodu ohrožovat.