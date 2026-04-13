Sloup s Madonou už zase obhlížejí čápi, náhradní se jim nelíbí. Město zakročí

Štěpánka Tůmová
  13:42
Čápi se letos opět vrátili na Mírové náměstí v Broumově, kde loni nezkušený pár postavil hnízdo přímo na barokním sloupu s Madonou. Třebaže tehdy město vztyčilo náhradní podložku, ptáci nové bydliště nepřijali. A letos se může obdobný scénář opakovat. V pondělí ráno sice jeden z čápů na náhradním sloupu chvíli pobyl, dopoledne se však dvojice opět usadila na hlavě zapovězené sochy. Pak už zasáhly Technické služby města.
V Broumově na Mírovém náměstí se po necelém roce objevili čápi. (13. dubna 2026)

V Broumově před Starou radnicí znovu vztyčili sloup s hnízdem pro čápy,...
Pracovníci Technických služeb v Broumově zakryli sochu na barokním sloupu sítí,...
V Broumově na Mírovém náměstí se po necelém roce objevili čápi. Ráno jeden...
Kolem 9. hodiny ráno se čáp objevil na náhradním sloupu a na webové kameře si ho všimla místní ornitoložka. „Je tam... Super... Ať se mu líbí a zůstane...,“ napsala své přání na Facebook.

Podruhé už čáp přistál na historické soše, která je asi třicet metrů dál. Pak se k němu přidal i druhý. Jeden postával na hlavě Madony, druhý na hlavě Jezulátka. Kolem jedenácté už byla na místě plošina s pracovníky Technických služeb, po poledni znovu.

17. března 2026

„Ráno čáp seděl v novém hnízdě, které jsme pro ně upravili, tak jsem myslel, že je vyhráno, ale asi si to rozmyslel. Pak přelétli. Nějak to zabezpečíme, aby na památce nemohli stavět, a uvidíme,“ uvedl broumovský místostarosta Kamil Slezák (TOP 09, Broumováci). Podle něj bude řešením průhledná síť, památkáři o opatření už vědí.

Náhradní hnízdo a zvýšený sloup Broumovští vrátili na náměstí 10. března, protože se čekal časný přílet čápů. Ve městě už jsou obsazená tři hnízda na komínech.

V Broumově před Starou radnicí znovu vztyčili sloup s hnízdem pro čápy, tentokrát je o dva metry vyšší. Město doufá, že tím ochrání nedaleký mariánský sloup. (10. března 2026)
Pracovníci Technických služeb v Broumově zakryli sochu na barokním sloupu sítí, aby čápům zabránili ve stavbě hnízda. (13. dubna 2026)
V Broumově na Mírovém náměstí se po necelém roce objevili čápi. Ráno jeden přistál na novém sloupu, dvojice však dopoledne postála i na zapovězeném mariánském sloupu. (13. dubna 2026)
Podle vedení města na mariánský sloup nelze nic montovat, tak zní stanovisko památkářů. Kdyby tam ptáci začali stavět hnízdo, muselo by ho město opět strhnout.

Vloni zůstali čápi na barokním sloupu měsíc. Na korunu Madony si nanosili množství větví i trávu. Podle zoologa Petra Kafky ze Správy Chráněné krajinné oblasti Broumovsko šlo patrně o nezkušený mladý pár, který teprve sbíral zkušenosti, kvůli pozdnímu termínu by ptáci ani nejspíš nestihli vyvést mladé.

Broumov vyhlíží čápy. Připravil pro ně vyšší sloup, aby letos ušetřili Madonu

Památkáři s hnízdem nesouhlasili, týdny však trvalo, než město získalo povolení hnízdo strhnout. Pokud by tam byla vejce nebo malí čápi, pár by tam býval zůstat mohl.

11. června 2025

Místní i návštěvníci loni nadšeně i s napětím sledovali, jak se čapí příběh vyvine. Náhradní sloup, který však tehdy byl nižší než historický, ptáci nepřijali. Když přišli o hnízdo a pracovníci navíc obalili mariánskou sochu do geotextilie, odletěli čápi z náměstí definitivně.

Mariánský sloup

Pískovcový mariánský sloup vytvořil Jan Brokoff a jeho dílna v roce 1706. Inspirací pro sochu Madony byla gotická dřevořezba Panny Marie Broumovské z klášterního kostela.

Opat benediktinského kláštera Otmar Zinke věnoval dílo městu, jenže Madona se dívala směrem ke klášteru a k městu byla zády, takže si část obyvatel stěžovala. Opat ji dal sejmout a nechal zhotovit u broumovského sochaře Gottfrieda Bösewettera patrně v roce 1727 oboustrannou sochu Marie s Ježíškem, která se dívá na dvě strany.

Sloup má na výšku kolem 9 metrů, na něm je ještě umístěna Madona v nadživotní velikosti. Sloup má za sebou nákladnou renovaci, socha Madony se vrátila nahoru před devíti lety. Kulturní památkou je sloup od roku 1958.

