Čápi vzali na milost sloup, když jim Madonu zakryli. Broumov pro ně hledá jména

  18:02aktualizováno  18:02
Pohraniční Broumov na Náchodsku má zpět svou atrakci – pár čápů bílých. Už skoro týden se dvojice zabydluje přímo na Mírovém náměstí. Ptáci přece jen vzali zavděk betonovým sloupem, který pro ně na jaře město vztyčilo. Barokní sloup, o nějž měli větší zájem, pracovníci rychle zabezpečili pletivem. Teď Broumov pro dvojici hledá v anketě jména.

První z čápů se objevil na náměstí 13. dubna. Vyzkoušel napřed legální sloup, vztyčený v březnu, jenže pak dvojice přelétla na památkově chráněnou barokní sochu ze začátku 18. století. Pracovníci Technických služeb takřka okamžitě na vršek oboustranné sochy Panny Marie a Jezulátka osadili zábranu.

Na sociálních sítích to město schytalo od debatérů za to, že údajně reaguje pozdě a ubližuje přírodě, podle starosty však šlo o připravené kroky.

Čápi si chystají hnízdo na Mírovém náměstí v Broumově. (16. dubna 2026)
Čápi se zabydlují nad náměstím v Broumově.
„Sloup jsme dočasně zabezpečili a do budoucna chystáme lepší a trvalejší řešení,“ uvedl starosta Arnold Vodochodský (Broumovská vlna). Město by podle něj mohlo v budoucnu zapojit kameru, aby se dalo sledovat dění na hnízdě online.

Broumík a Benediktka, Eva a Vašek

Starosta také na facebookovém profilu města vyzval zájemce, ať posílají pro čápy návrhy jmen.

„Už loni se jim zalíbil náš mariánský sloup, tak co třeba Marian a Mariana,“ navrhla Taťána Š. „Co takhle Broumík a Benediktka?“ ptá se Jitka B. s odkazem na benediktiny, kteří sloup městu věnovali.

„Podle mariánského sloupu – Otík a Jana. Otík jako opat Otmar Zinke, Jana podle autora mariánského sloupu Jana Brokoffa,“ poznamenala Stanislava K.

Zazněly i návrhy jako Kvído a Amálka či Eva a Vašek. Mezi nominovanými figuruje také Starosta a Starostová nebo dokonce Arnold a Kamila podle starostovy rodiny.

Snad budou i potomci

Dění posledního týdne sledovala rovněž místní amatérská ornitoložka, která náhradní hnízdo pomáhala s městem připravit. Podrobná pozorování od ní i dalších nadšenců se dají najít na webu České společnosti ornitologické Čapí hnízda.

Od druhého dne, kdy se čápi v Broumově na náměstí objevili, samec obsadil hnízdo a samice postávala na střechách. Občas se dožadovala přistání na hnízdě, ale nepustil ji tam, s nálety neuspěl ani jiný dospělý čáp. Třetí den se už dvojice na hnízdě pářila a strávila tam i první noc.

„Už si na hnízdo nosí stavební materiál a seno, takže se chystají. Od prvního dne po snesení vejce to trvá sedm dní, ale letos je to pozdržené chladnějším počasím, takže snášejí za deset dní nebo dva týdny. Myslím, že se chystají, a snad se můžeme na vajíčko těšit,“ řekla pro iDNES.cz pozorovatelka, která sleduje řadu čapích hnízd na Broumovsku a Policku a fotografuje je.

Z chování čápů na náměstí odhaduje, že jde o stejného samce, který se zde o hnízdění pokoušel už loni na soše. Obě místa totiž znovu zkoumal. Samice je však zřejmě jiná, tu socha nijak nezajímala. Žádný z čápů však nemá kroužek, jde pouze o odhady.

Loni nezkušení

Loni zůstali čápi na barokním sloupu měsíc. Šlo patrně o nezkušený mladý pár, který teprve sbíral zkušenosti. Památkáři s hnízdem nesouhlasili, týdny však trvalo, než město získalo povolení hnízdo strhnout. Podmínkou bylo, že bude prázdné bez mladých. Město už předtím instalovalo náhradní sloup, který však tehdy byl nižší než historický, a ptáci ho nepřijali.

Barokní sloup z roku 1709 a socha patrně z roku 1727 mají za sebou nákladnou renovaci. Socha Madony se vrátila nahoru před devíti lety. Kulturní památkou je sloup od roku 1958.

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Plzeňský kraj a ZČU zakládají ústav Nexus, má dostat lidi z regionu do světa

ilustrační snímek

Plzeňský kraj a Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) dnešním podpisem zakládací listiny založily ústav Nexus - mezinárodní mobility Plzeňského kraje. Má...

20. dubna 2026  17:31,  aktualizováno  17:31

Výrazný znak: potetovaná pravá paže. Policie pátrá po uprchlém vězni

Hledaný 38letý vězeň

Kriminalisté vyhlásili pátrání po osmatřicetiletém vězni Zdeňku Baladovi, jež v pondělí opustil volné pracoviště v obci Jirny v okrese Praha-východ. Jako spolujezdec nasedl před areálem do osobního...

20. dubna 2026  19:12

Jak se budou jmenovat stanice metra D? Místopisná komise zveřejnila finální návrh

Stavba metra D

Budoucí trasa metra D v Praze získává konkrétnější podobu. Odborná komise doporučila finální názvy stanic, které teď čekají na schválení radními. Některé názvy se mění, jiné překvapí – a jedna...

20. dubna 2026

V Boru na Tachovsku vykolejil vagon nákladního vlaku, místo vlaků jezdí autobusy

ilustrační snímek

Ve stanici Bor na Tachovsku dnes dopoledne při posunování vykolejil jeden vagon nákladního vlaku. ČTK to řekl mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin...

20. dubna 2026  17:14,  aktualizováno  17:14

Liberecký kraj chce sledovat turistický ruch v Jizerskohorských bučinách

ilustrační snímek

Liberecký kraj chce sledovat turistický ruch v Přírodní rezervaci Jizerskohorské bučiny, která je už pět let na seznamu světového přírodního a kulturního...

20. dubna 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Nový Jičín vybuduje v místní části Žilina chodník a vodovod za 38,3 milionu Kč

ilustrační snímek

Město Nový Jičín vybuduje v Beskydské ulici v místní části Žilina 600 metrů chodníku a téměř 800 metrů vodovodního řadu. Bude to stát dohromady 38,3 milionu...

20. dubna 2026  16:54,  aktualizováno  16:54

Nemocnicím chybí miliony od pojišťoven, pomohla Ostrava i kraj

Ilustrační snímek

Finanční obtíže musí nyní řešit část nemocnic v Moravskoslezském kraji. Těm totiž některé zdravotní pojišťovny nevyplatily za odvedenou lékařskou péči plnou částku, jakou nemocnice vykázaly. Často se...

20. dubna 2026  18:12,  aktualizováno  18:12

Jihočeská cyklistická sezona začne 9. května v obci Skály na Písecku

ilustrační snímek

Jihočeská cyklistická sezona letos oficiálně začne 9. května v obci Skály na Písecku. Kraj, který nabízí nejvíce cyklotras v Česku, zahájení sezony doprovodí...

20. dubna 2026  16:26,  aktualizováno  16:26

Penta má povolení: Místo telefonní ústředny budou v Petrské ulici na Praze 1 do roku 2028 byty

Sdružení občanů Prahy 1 zprostředkovalo komunikaci mezi developerem a místními...

Nový rezidenční projekt v Praze 1 nahradí bývalou telefonní ústřednu ze 70. let. Je to už druhý případ v hlavním městě, kdy takové zařízení nahradí byty. Poprvé se jednalo o známou mezinárodní...

20. dubna 2026

Žádná obyčejná propiska, Pavel nechal v Chile pero plné granátů. Můžete ho mít taky

Pero se dá na e-shopu turnovského Granátu pořídit za necelých 600 korun.

Pero, které zanechal prezident Petr Pavel v chilském prezidentském paláci, zdobí české granáty z Turnova. Symbolická náhrada za protokolární pero, které si přisvojil exprezident Václav Klaus, tak...

20. dubna 2026  17:52,  aktualizováno  17:52

