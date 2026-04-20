Čápi vzali na milost sloup, když jim Madonu zakryli. Broumov pro ně hledá jména

První z čápů se objevil na náměstí 13. dubna. Vyzkoušel napřed legální sloup, vztyčený v březnu, jenže pak dvojice přelétla na památkově chráněnou barokní sochu ze začátku 18. století. Pracovníci Technických služeb takřka okamžitě na vršek oboustranné sochy Panny Marie a Jezulátka osadili zábranu.
Na sociálních sítích to město schytalo od debatérů za to, že údajně reaguje pozdě a ubližuje přírodě, podle starosty však šlo o připravené kroky.
„Sloup jsme dočasně zabezpečili a do budoucna chystáme lepší a trvalejší řešení,“ uvedl starosta Arnold Vodochodský (Broumovská vlna). Město by podle něj mohlo v budoucnu zapojit kameru, aby se dalo sledovat dění na hnízdě online.
Broumík a Benediktka, Eva a Vašek
Starosta také na facebookovém profilu města vyzval zájemce, ať posílají pro čápy návrhy jmen.
„Už loni se jim zalíbil náš mariánský sloup, tak co třeba Marian a Mariana,“ navrhla Taťána Š. „Co takhle Broumík a Benediktka?“ ptá se Jitka B. s odkazem na benediktiny, kteří sloup městu věnovali.
„Podle mariánského sloupu – Otík a Jana. Otík jako opat Otmar Zinke, Jana podle autora mariánského sloupu Jana Brokoffa,“ poznamenala Stanislava K.
Zazněly i návrhy jako Kvído a Amálka či Eva a Vašek. Mezi nominovanými figuruje také Starosta a Starostová nebo dokonce Arnold a Kamila podle starostovy rodiny.
Snad budou i potomci
Dění posledního týdne sledovala rovněž místní amatérská ornitoložka, která náhradní hnízdo pomáhala s městem připravit. Podrobná pozorování od ní i dalších nadšenců se dají najít na webu České společnosti ornitologické Čapí hnízda.
Od druhého dne, kdy se čápi v Broumově na náměstí objevili, samec obsadil hnízdo a samice postávala na střechách. Občas se dožadovala přistání na hnízdě, ale nepustil ji tam, s nálety neuspěl ani jiný dospělý čáp. Třetí den se už dvojice na hnízdě pářila a strávila tam i první noc.
„Už si na hnízdo nosí stavební materiál a seno, takže se chystají. Od prvního dne po snesení vejce to trvá sedm dní, ale letos je to pozdržené chladnějším počasím, takže snášejí za deset dní nebo dva týdny. Myslím, že se chystají, a snad se můžeme na vajíčko těšit,“ řekla pro iDNES.cz pozorovatelka, která sleduje řadu čapích hnízd na Broumovsku a Policku a fotografuje je.
Z chování čápů na náměstí odhaduje, že jde o stejného samce, který se zde o hnízdění pokoušel už loni na soše. Obě místa totiž znovu zkoumal. Samice je však zřejmě jiná, tu socha nijak nezajímala. Žádný z čápů však nemá kroužek, jde pouze o odhady.
Loni nezkušení
Loni zůstali čápi na barokním sloupu měsíc. Šlo patrně o nezkušený mladý pár, který teprve sbíral zkušenosti. Památkáři s hnízdem nesouhlasili, týdny však trvalo, než město získalo povolení hnízdo strhnout. Podmínkou bylo, že bude prázdné bez mladých. Město už předtím instalovalo náhradní sloup, který však tehdy byl nižší než historický, a ptáci ho nepřijali.
Barokní sloup z roku 1709 a socha patrně z roku 1727 mají za sebou nákladnou renovaci. Socha Madony se vrátila nahoru před devíti lety. Kulturní památkou je sloup od roku 1958.