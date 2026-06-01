Čápice na náměstí v Broumově zůstala na potomky sama, raději jí je odebrali

Autor:
  18:12aktualizováno  18:12
Sledovat Metro na Googlu
Broumov na Náchodsku po šesti týdnech přišel o svou raritu – pár čápů zahnízděný přímo na náměstí. Samec Otík, jak jej místní pojmenovali v anketě, se přestal objevovat na hnízdě a samice Maruška zůstala na klubající se vajíčka sama. Zoolog v sobotu požádal záchrannou stanici, aby jedno mládě a dvě vejce převzala.

Čápi v Broumově zaujali už loni tím, že se poněkud nezkušeně chystali zahnízdit na památkově chráněném barokním sloupu. Když jim město pořídilo náhradní, nestáli o něj.

Letos se první z čápů objevil 13. dubna a zase mířil na mariánskou sochu. Město ji nechalo zakrýt, a tak se pár přece jen usadil na speciálně připraveném betonovém sloupu v horní části Mírového náměstí.

Čapí mládě a dvě vejce odebrané z hnízda v Broumově (30. května 2026)
Čápi si chystají hnízdo na Mírovém náměstí v Broumově. (16. dubna 2026)
Čápi si chystají hnízdo na Mírovém náměstí v Broumově. (16. dubna 2026)
Čápi se zabydlují nad náměstím v Broumově.
42 fotografií

Vše vypadalo nadějně, radnice pořídila webkameru, místní pozorovatelé hlásili snesená vajíčka, partneři se střídali na hnízdě. Ze čtyř vajec tam nakonec zůstaly tři, jedno prasklé totiž samec shodil dolů. Od úterý 26. května však už místní Otíka neviděli.

„Otík se nevracel domů a Maruška byla na hnízdě s vejci sama. Jen ve středu večer odlétla asi na 45 minut se nakrmit, ve čtvrtek odlétla krátce se napít a dvakrát se na pár minut prolétla. V pátek se z hnízda nevzdalovala. K večeru maličko nadzvedla vajíčka a to už jsem viděla na jednom z vajec dírku. V sobotu brzy ráno tam už bylo vyklubané mrňátko,“ líčí amatérská ornitoložka, která o potížích na hnízdě uvědomila ochranáře i záchrannou stanici.

Čápi vzali na milost sloup, když jim Madonu zakryli. Město už má pro ně jména

Zoolog Petr Kafka ze Správy Chráněné krajinné oblasti Broumovsko tvrdí, že hnízdění bez partnera by nedopadlo dobře. Jen pokud by byla mláďata starší, je šance, že to s jedním dospělým zvládnou.

„Čápa na vajíčkách nikdo nestřídal. Máme zkušenost, že pták to tři dny vydrží, ale pak odlétne, protože se potřebuje nakrmit a napít. Tady to bylo umocněné tím, že se zrovna líhla mláďata. Vyhodnotili jsme, že není šance, aby hnízdění pokračovalo. Jeden pták by nechtěl od maličkých mláďat odlétat, a pokud by odletěl, malí by nebyli schopni tepelně zvládnout třeba hodinovou nepřítomnost rodiče,“ vysvětluje zoolog.

Domnívá se, že čáp se mohl stát obětí elektrických drátů nebo jiného incidentu.

Hnízdo vybrali z plošiny

V sobotu ve 14:00 se uskutečnilo odebrání mláděte a vajíček. Broumovský místostarosta Kamil Slezák(TOP 09, Broumováci) zařídil, že Technické služby tam vyslaly plošinu. Pro čápy si přijeli zástupci záchranné stanice pro handicapovaná zvířata z organizace Jaro Jaroměř.

Samici plošina překvapila, čápice poté kroužila nad hnízdem. Pak prázdné hnízdo obhlížela, strávila tam noc na neděli, od té doby se nevrátila.

„Vyhlížím Marušku pořád. Možná nepoletí pryč, může k hnízdu tíhnout, možná se přidá k nějakému osamělému samci. Těšila jsem se, že si za týden vyfotím čapí miminka,“ lituje broumovská patriotka, která sledovala čapí hnízdo 16 hodin denně.

Čapí potomstvo se nyní nachází v Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem. Vylíhlé mládě a jedno vejce jsou umístěné pod termožárovkou.

„Mláděti, které se narodilo už na hnízdě, se daří dobře. Bojím se to zakřiknout. Další mládě, které se klubalo a byla vidět už ve vejci dírka, bylo špatně přetočené a nevyklubalo se. Může to způsobit i přesun v takto citlivém období. Teď se klube třetí mládě, je slyšet, že už uvnitř vejce píská a do tří dnů se může vylíhnout,“ říká Alice Janečková ze záchranné stanice.

Předpokládá, že nyní se počká, zda se vylíhne v pořádku další ptáče. Po dalších asi třech dnech by se obě čápata dala umístit k náhradním rodičům, aby si nezvykala na lidskou péči.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se konečně objeví u břehu, něco nesedí. Tělo připomíná cejna, šupiny jsou větší, tlamka je postavená jinak...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v Holešovické tržnici v Praze. Nyní se hledá někdo, kdo ho přemaluje. Sexuální služby zde skončily v...

Centrum Prahy se o víkendu promění v obří pódium. Zdarma zahraje i Aneta Langerová

Festival Praha žije hudbou

Centrum Prahy se na konci května opět promění v jedno velké pódium. Festival pouličního umění Praha žije hudbou přinese zdarma téměř 200 koncertů a vystoupení, která obsadí ulice, náměstí i náplavky....

Situace na interně Nemocnice Znojmo je klidná, ředitel plánuje další projekty

ilustrační snímek

Situaci na interním oddělení znojemské nemocnice se podařilo uklidnit, všichni lékaři své výpovědi stáhli. ČTK to dnes řekli pověřený ředitel nemocnice Petr...

1. června 2026  16:08,  aktualizováno  16:08

Turistická stezka podél Svatojánských proudů je kvůli nestabilitě skály uzavřena

Z ostrohu na levém břehu Vltavy pod Třebenicemi se naskýtá bezpočet možností k...

Jednu z legendárních turistických tras v České republice museli uzavřít, kvůli padající skále. Část cesty již zasypalo kamení. Stezka vede podél Vltavy u Svatojánských proudů, podél osady Ztracenky...

1. června 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

InterSucho: Česko zažilo druhý vrchol letošního sucha, nyní pomalu ustupuje

ilustrační snímek

Česko zažilo letos již druhý vrchol půdního sucha, kdy dva nejhorší stupně zasahovaly v sobotu zhruba polovinu území a alespoň nějaký stupeň sucha se...

1. června 2026  15:53,  aktualizováno  15:53

Policie v Brně evakuovala školu a zastavila dopravu, předmět zneškodnil pyrotechnik

Policisté uzavřeli Mendlovo náměstí kvůli podezřelému předmětu

Policisté řešili komplikovanou situaci na Mendlově náměstí Brně. Kvůli nahlášení podezřelého předmětu zastavili v okolí dopravu a evakuovali budovu zdejšího gymnázia. Přivolaný pyrotechnik zneškodnil...

1. června 2026  15:22,  aktualizováno  17:18

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Přerov chce vyhláškou omezit užívání kratomu a THC u škol a sportovišť

ilustrační snímek

Přerov chce omezit užívání kratomu, derivátů HHC a dalších psychomodulačních či psychoaktivních látek v okolí škol, dětských hřišť a sportovišť. Týká se to i...

1. června 2026  15:31,  aktualizováno  15:31

Přerov chce vyhláškou omezit užívání kratomu a THC u škol a sportovišť

ilustrační snímek

Přerov chce omezit užívání kratomu, derivátů HHC a dalších psychomodulačních či psychoaktivních látek v okolí škol, dětských hřišť a sportovišť. Týká se to i...

1. června 2026  15:31,  aktualizováno  15:31

Do protestu proti přesunu protidrogové agendy se zapojili i v Ostravě či Brně

Do protestu proti pĹ™esunu protidrogovĂ© agendy se zapojili i v OstravÄ› ÄŤi BrnÄ›

Obecně prospěšná společnost Renarkon, která v Moravskoslezském kraji poskytuje širokou škálu služeb lidem se závislostmi, se dnes symbolicky připojila k...

1. června 2026  15:25,  aktualizováno  15:25

Zkažené maso, padělky, nezdaněný tabák. Poctivé firmy tratí, černý trh vydělává

1. června 2026  16:59

Rychlá změna v čele OKD. Generální ředitel Sikora byl odvolán, nahradil ho Džanaj

Nový generální ředitel OKD Martin Džanaj. (1. června 2026)

Čtyři roky vydržel v čele společnosti OKD Roman Sikora, poslední šéf firmy z její těžební éry. Předsedou představenstva se stal v dubnu 2022, o rok později přidal i pozici generálního ředitele....

1. června 2026  13:32,  aktualizováno  16:56

Dlouhý a nepraktický název mizí. Z kulturního centra budou Liďáky

Liberecká zoo převzala 120 let starý objekt v roce 2011. Od té doby zde...

Hudební a kulturní centrum Lidové sady přijme označení Liďáky, pod nímž ho zná většina Liberečanů. Oficiální název je pro běžnou komunikaci dlouhý a nepraktický, zdůvodňuje krok Zoologická zahrada...

1. června 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Začíná Prague Open Air. Přiveze legendární Kosheen, celtic punk i české hudební hvězdy

Zahajovací večer karlovarského festivalu zakončil koncert kapely Kosheen (28....

Festivalová sezona pod širým nebem právě začala. Jednou z tradičních hudebních akcí, která se bude od června až do září konat na několika místech v hlavním městě, je Prague Open Air. Na pódiích se...

1. června 2026  16:45

Za pádem rogala, v němž zemřeli dva lidé, stála nezkušenost pilota

Policie, záchranáři a hasiči zasahovali u místa pádu rogala v Nymburku. (21....

Příčinou pádu rogala, při kterém v Nymburce v říjnu 2023 zemřeli dva lidé, byla nezvládnutá pilotáž. Vyšetřovatelé nezjistili technickou závadu, vliv na nehodu podle nich neměly ani povětrnostní...

1. června 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.