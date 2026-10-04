Část lanovek v Krkonoších a Orlických horách s nástupem podzimu omezila provoz

Část lanovek v Krkonoších a v Orlických horách se vstupem do podzimní sezony omezila jízdy na víkendy nebo provoz přerušila. Lanovky v hlavních horských střediscích jsou nadále v denním provozu, zjistila dnes ČTK u provozovatelů lanovek. Lanovka z Pece pod Sněžkou na Sněžku jezdí denně a v sobotu i dnes měla v provozu oba úseky. Ve čtvrtek kvůli orkánu na vrcholu Sněžky nejel horní úsek.
Mimo provoz již je lanovka ze Špindlerova Mlýna na Pláně. Skiareál ji opět spustí se zahájením lyžařské sezony v prosinci. Nejezdí ani lanovka z Herlíkovic u Vrchlabí na Žalý a lanovka z Říček v Orlických horách na vrch Zakletý. Víkendový provoz mají krkonošské lanovky z Pece pod Sněžkou na Hnědý vrch a z Velké Úpy na Portášky. Lanovka z Deštného v Orlických horách na Studený vrch jezdí v pátek odpoledne a o víkendech.
Kromě lanovky na Sněžku se mohou lidé dostat každý den na hřebeny také lanovkami ze Špindlerova Mlýna na Medvědín, z Janských Lázní na Černou horu a z Harrachova na Čertovu horu. Kabinová lanovka na Černou horu pojede do 11. října, pak bude mít do 23. října odstávku.
Dnes dopoledne bylo v Krkonoších polojasné počasí. Teplota na Sněžce se pohybovala kolem deseti stupňů Celsia, vyplynulo z údajů měřicí stanice poštovny Anežka na vrcholu hory. Ve střediscích bylo výrazně tepleji, v Peci pod Sněžkou bylo 18 stupňů.