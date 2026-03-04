Továrna v Častolovicích hučí, stěžují si lidé. Firma slíbila technologii vyladit

Lidé v okolí továrny Isover v Častolovicích na Rychnovsku si stěžují na nepříjemný hluk po spuštění nové linky, která ve zkušebním provozu funguje od prosince. Firma se hluk snaží snižovat. Opatření však podle místních zatím klid nepřinesla.

Když před téměř deseti lety přišel častolovický Isover se záměrem výstavby nové linky, která by místo koksu spalovala zemní plyn, dělali si místní naděje, že hustý kouř z komínů bude brzy minulostí. Fabrika dlouhá léta patřila k největším znečišťovatelům ovzduší na Rychnovsku.

Byť se jí v minulosti podařilo snížit emise výrazně pod zákonné limity, lidé i dnes tamní kouřící komíny sledují s obavami. Ani zhruba dvoumiliardová investice do nové technologie zatím úlevu nepřinesla – naopak. Obyvatelé sousedních Čestic si stěžují na nepříjemný kolísavý hluk, který nová technologie vyluzuje.

„Teď zrovna to nehučí, včera to taky nehučelo, ale v sobotu a neděli to bylo šílené. Takové hú-hú. Přes den to trochu pohltí doprava, ale jak přijde večer, je to znát,“ říká starší žena, která bydlí v Česticích pod lesem, ale jméno sdělovat nechce.

Isover ze skupiny Saint-Gobain se zabývá výrobou minerálních izolací, na přelomu roku v Častolovicích spustil novou technologii. (19. února 2026)
Isover ze skupiny Saint-Gobain se zabývá výrobou minerálních izolací, na přelomu roku v Častolovicích spustil novou technologii. (19. února 2026)
Na hluk z továrny si stěžují hlavně obyvatelé z domů u železniční trati. Od továrny je tam dělí asi kilometr. Po louce se zvuk nese přímo k jejich domům.

„Asi je to zařízení nasměrované sem. Paradoxně v pěti šesti metrech je to horší než u země. Vyjdete na balkon a dostanete facku, jak je to nepříjemné,“ popisuje Martin Choutka.

Zvuk však podle dalších stěžovatelů proniká zavřenými okny i do domů. Ve dne obtěžuje, v noci se při něm nedá spát, popisovali v diskusi na Facebooku.

„Máme nová okna a tento nepříjemný zvuk je i tak slyšet večer při puštěné televizi. Momentálně si nedokážu představit, až bude pěkně, sedět venku či si otevřít okna na větrání,“ uvedl Richard Chaloupka. Hluk lidé hlásili i z Častolovic, Zdelova nebo Kostelce nad Orlicí.

Ve zkušebním provozu ladí nastavení

Martin Choutka si stěžoval krajské hygienické stanici, která už s fabrikou problematiku řeší.

Nová technologie začala ve zkušebním provozu fungovat v prosinci. K tavení minerálních vláken používá místo koksu plyn obohacený kyslíkem. Vyvinula ji sama skupina Saint-Gobain, pod kterou častolovický závod patří.

„Součástí nové instalace je také kyslíková stanice, která v reálném čase vyrábí kyslík potřebný pro provoz tavicí technologie. Právě z ní v posledních týdnech někteří obyvatelé vnímají zvýšenou hladinu hluku,“ vysvětluje ředitel závodu Jiří Šulák. Na vnímání hluku mají podle něj vliv i aktuální podmínky jako počasí, povětrnostní situace či charakter krajiny.

Saint-Gobain se podle ředitele snaží nepříjemný hluk eliminovat ještě ve zkušebním provozu. Nechává si dělat nezávislá měření a zavedl už několik opatření, například akusticky opláštil věže separátoru plynů.

„Současně jsme dočasně omezili provoz kyslíkové stanice pouze na denní dobu, protože většina technických řešení je časově náročná jak na návrh, tak na samotnou instalaci. Situaci aktivně řešíme přímo s provozovatelem kyslíkové stanice, společností Linde Gas. Zároveň provádíme revizi napříč celým provozem, abychom měli jistotu, že podchytíme skutečně všechny potenciální zdroje hluku v závodě,“ říká Jiří Šulák.

Cílem podle něj je, aby linka ještě před ukončením zkušebního provozu splňovala hlukové limity.

Jednáme dva měsíce, říká starosta

Stížnosti obyvatel s firmou už od prosince řeší i čestický starosta Petr Vondráček (nez.).

„S Orsilem (bývalý název továrny – pozn. red.) jednáme už dva měsíce, snaží se to vyřešit. Máme tady silnici I/11, po které jezdí každý den 500 kamionů pro automobilku, takže hluku tady máme i tak dost,“ míní starosta.

Lidé z okolí však upozornili, že projekt na výstavbu třetí linky zřejmě s protihlukovými opatřeními vůbec nepočítal. V minulosti vznikla proti investici petice občanů, ta však bojovala hlavně proti novému komínu, který měl mít až 50 metrů. Firma nakonec zvolila jinou variantu.

Nechceme další komín, volají odpůrci rozšíření továrny v Častolovicích

„Smutné je, že pokud se podíváte na objekt, kde se kyslík vyrábí, přiléhá přímo k hlavní silnici. Isover neaplikoval do projektu téměř žádná protihluková opatření. Tedy zřejmě nebyla ani v projektu, což o něčem svědčí,“ upozornil Jiří Hovorka.

Podle Martina Choutky není jeho boj útokem na samotný závod. Chtěl však upozornit na problém, dokud je čas a vůle ho řešit. Jinými slovy, dokud nová linka nemá všechna potřebná razítka.

„Nás to obtěžuje, to je pravda, ale my nejsme naštvaní na fabriku. Oni to dolaďují, snaží se to přizpůsobit. Fabrika tady bude dál, přináší zaměstnání, což je dobře. Měli by však dělat vše pro to, aby ten hluk co nejvíc vygumovali,“ míní.

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Lavičky v „Sherwoodu" u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

K vážně zraněnému dvouletému dítěti letěl vrtulník. Policie zadržela podezřelého

Ubytovna, kde došlo k vážnému zranění malého dítěte. Nachází se v Drahomyšli na...

Kriminalisté vyšetřují násilný incident, při němž v úterý večer došlo na Lounsku k vážnému zranění dvouletého dítěte. Podle iDNES.cz nejprve policisté, kteří byli na místě jako první, a pak i...

4. března 2026  9:52,  aktualizováno  12:02

Už se to blíží. Čím potěšit ženu k MDŽ? Máme praktický přehled dárků a dalších tipů

Ilustrační snímek

Mezinárodní den žen je ideální příležitostí poděkovat ženám, které jsou pro nás důležité. Přinášíme deset tipů na dárky k MDŽ – od klasických květin až po originální zážitky. Dobrá zpráva je, že...

4. března 2026  12:01

Muzeum Komenského v Přerově chystá výstavu o historii československých hraček

ilustrační snímek

Jedinečný pohled na vývoj československých hraček od poválečného období až do roku 1990 nabídne prostřednictvím nové výstavy Muzeum Komenského v Přerově....

4. března 2026  10:18,  aktualizováno  10:18

Jak utopit dr. Mráčka. Divadlo láká na kultovní komedii i unikátní triky

Tvůrci slibují, že divadelní pojetí nabídne stejnou dávku humoru jako...

Horácké divadlo tentokrát vsadilo na zpracování legendární filmové komedie z vodnického prostředí s notoricky známým názvem Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách. Premiéru měla uplynulou...

4. března 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

O2 vylepšilo tarify: přidává data, zrychluje a dává slevy na zařízení

4. března 2026  11:48

U Mikulova se střetlo osobní s nákladním autem, tah na Brno byl neprůjezdný

U Mikulova se stĹ™etlo osobnĂ­ s nĂˇkladnĂ­m autem, tah na Brno byl neprĹŻjezdnĂ˝

Dopravu na silnici I/52 u Mikulova na Břeclavsku dnes ráno zkomplikovala nehoda osobního a nákladního auta. Vozy se střetly čelně, jeden člověk se zranil, řekl...

4. března 2026  10:08,  aktualizováno  10:08

Soud potvrdil vraždícímu primáři z Plzně výjimečný trest. Je to příliš kruté, plakal

Obžalovaný bývalý primář Vojtěch Česák u Vrchního soudu v Praze (4. března 2026)

Bývalý domažlický primář Vojtěch Č. si bude muset odpykat výjimečný trest v délce 28 let za vraždu mladé doktorky a pokus o zavraždění rodinné známé. Trest mu ve středu potvrdil pražský vrchní soud,...

4. března 2026  11:22,  aktualizováno  11:41

Lidi žijící u D1 trápí velký hluk a špatný signál. Změříme to na jaře, slíbilo ŘSD

D1 je od 19. prosince 2025 kompletní v celé své délce 371 kilometrů.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) slíbilo obyvatelům přerovské části Dluhonice na jaro certifikované měření hluku z dálnice D1. Rázový hluk prověří už příští týden. Po otevření posledního úseku u...

4. března 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Než senior v Krnově spáchal sebevraždu, střílel do oken příbuznému

Policejní auta, ilustrační snímky.

Příčinou tragédie v Krnově z minulého týdne byly nejspíše rodinné vztahy. Jak policie nyní uvedla, senior tam střílel do oken domu, ve kterém žil jeho příbuzný. Následně obrátil zbraň proti sobě.

4. března 2026  11:22

Ocenění EY Podnikatel roku 2025 obdržel Dušan Šenkypl z Pale Fire Capital SE

4. března 2026  11:04

Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe

Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...

Nejrizikovější období. Oční alergie postihuje podle odhadů až 40 procent populace

Kromě slunce přináší aktuální období i problémy pro alergiky.

S příchodem jara začíná pro miliony lidí každoroční období potíží spojených s alergiemi. Oční alergie, odborně alergický zánět spojivek, podle odhadů postihuje 15–40 procent světové populace....

4. března 2026  10:57

Palladium Global Science Award 2026 zahajuje příjem přihlášek do soutěže o nové využití palladia

4. března 2026  10:49

