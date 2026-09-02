Čekání na Václava pozvalo Chýlkovou i Sokola, budou hry velké i komorní

Autor: mar
  17:02aktualizováno  17:02
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Mezinárodní divadelní festival Regiony v Hradci Králové

Mezinárodní divadelní festival Regiony v Hradci Králové | foto: Regiony

Šaldovo divadlo nastudovalo román Jaroslava Rudiše Winterbergova poslední...
Šaldovo divadlo nastudovalo román Jaroslava Rudiše Winterbergova poslední...
Šaldovo divadlo nastudovalo román Jaroslava Rudiše Winterbergova poslední...
Robert Jašków a Michael Vykus v komedii Malé chytré lži
21 fotografií
Podzimní přehlídka Čekání na Václava sevřená státotvornými daty 28. září až 28. října v Klicperově divadle v Hradci Králové nabídne patnáct představení a dva koncerty. Chybět nebudou držitel Ceny Thálie Petr Panzenberger, Ivana Chýlková, Ondřej Sokol, Martin Finger ani bývalý dlouholetý člen hradeckého souboru Jan Sklenář.

Přehlídka předznamená už 142. sezonu proslulé hradecké činohry. I letos se drží osvědčené dramaturgie sázející na herecké i režisérské osobnosti.

„Čekání na Václava je pro nás každý rok příležitostí přivézt do Hradce inscenace a osobnosti, za kterými by naši diváci jinak museli cestovat po celé republice. Letošní program spojuje velké činoherní scény s komorními projekty, známé herecké tváře s výraznými autorskými inscenacemi. A mám radost také z návratů osobností, které mají ke Klicperovu divadlu a hradeckému publiku blízký vztah,“ říká ředitelka Klicperova divadla Eva Mikulková.

Mezinárodní divadelní festival Regiony v Hradci Králové
Šaldovo divadlo nastudovalo román Jaroslava Rudiše Winterbergova poslední cesta. V hlavní roli se představí Václav Helšus.
Šaldovo divadlo nastudovalo román Jaroslava Rudiše Winterbergova poslední cesta. V hlavní roli se představí Václav Helšus.
Šaldovo divadlo nastudovalo román Jaroslava Rudiše Winterbergova poslední cesta. V hlavní roli se představí Václav Helšus.
21 fotografií

Komorní festival zahájí 28. září orchestr Swing Melody s programem Osvobozené divadlo v písních V+W+J a 30. září přiveze ostravská Komorní scéna Aréna do Besedy inscenaci Kamarádky.

Dále se představí Divadlo Kalich s komedií Malé chytré lži, v níž hrají Petra Špalková či Robert Jašków, Činoherní studio z Ústí nad Labem s komedií Sluha dvou pánů či A studio Rubín s inscenací asfalt asfalt asfalt.

„Jedním z výrazných komorních titulů letošního ročníku bude 7. října Perníkář ostravského Studia G. Monodrama založené na skutečném příběhu Romana z Havířova a stojící na hereckém výkonu Petra Panzenbergera, který za tuto roli získal Cenu Thálie 2025 za mužský výkon v činohře,“ říká PR manažer činohry Martin Sedláček.

Nečekal jsem, že Perníkář bude mít takový úspěch, říká držitel Thálie Panzenberger

Ve druhé části festivalu dojde na Indigo Company s komedií Víkend ve výtahu a na Činoherní klub s Radostným výletem v režii Ondřeje Sokola, který se v inscenaci také představí s Martinem Fingerem či Lucií Žáčkovou.

„Studio Beseda bude týž večer patřit Janu Sklenářovi a inscenaci Valčík náhody. Pro hradecké publikum jde o návrat dobře známé tváře – herec byl téměř dvě desetiletí členem souboru Klicperova divadla,“ uvádí Sedláček. Strhující herecký koncert Kláry Oltové a Jana Sklenáře v působivě minimalistické režii Michala Vajdičky původně vznikl v Divadle v Dlouhé, nyní ji Jan Sklenář uvádí ve své produkci.

Pražské Divadlo v Řeznické přijede s komorní inscenací Ex, v níž se představí populární Zuzana Zlatohlávková, olomoucké Divadlo na cucky uvede autorskou inscenací BLAHObytí, která s humorem a nadhledem zkoumá, proč se trápíme i ve společnosti, v níž se nám zdánlivě daří dobře.

Chybět nebude ani populární projekt LiStOVáNí s Matkovou patrolou a Historkami z Tinderu 2. Druhým koncertem bude společné vystoupení královéhradeckého JH Big Bandu a Mladého týnišťského big bandu.

Městská divadla pražská přivezou komorní inscenaci Zpráva o stavu manželství, partnerský dialog rozehrají Beáta Kaňoková a Petr Konáš.

Poslední dva večery Čekání na Václava budou patřit výrazným činohrám: Divadlo F. X. Šaldy Liberec uvede dramatizaci románu Jaroslava Rudiše Winterbergova poslední cesta s Václavem Helšusem a v režii uměleckého šéfa Klicperova divadla Pavla Kheka.

RECENZE: Ivana Chýlková si Petra Uhlíka vybrala skvěle

Přehlídku uzavře Divadlo Ungelt inscenací Švýcarsko, v komorním příběhu inspirovaném americkou spisovatelkou Patricií Highsmithovou se potkají Ivana Chýlková a Petr Uhlík.

Veřejný předprodej začal 26. srpna, stejně jako prodej vstupenek na představení v září a říjnu. Jedno představení je vyprodané, na některá zbývá málo vstupenek.

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