Čekání na Václava pozvalo Chýlkovou i Sokola, budou hry velké i komorní

Přehlídka předznamená už 142. sezonu proslulé hradecké činohry. I letos se drží osvědčené dramaturgie sázející na herecké i režisérské osobnosti.
„Čekání na Václava je pro nás každý rok příležitostí přivézt do Hradce inscenace a osobnosti, za kterými by naši diváci jinak museli cestovat po celé republice. Letošní program spojuje velké činoherní scény s komorními projekty, známé herecké tváře s výraznými autorskými inscenacemi. A mám radost také z návratů osobností, které mají ke Klicperovu divadlu a hradeckému publiku blízký vztah,“ říká ředitelka Klicperova divadla Eva Mikulková.
Komorní festival zahájí 28. září orchestr Swing Melody s programem Osvobozené divadlo v písních V+W+J a 30. září přiveze ostravská Komorní scéna Aréna do Besedy inscenaci Kamarádky.
Dále se představí Divadlo Kalich s komedií Malé chytré lži, v níž hrají Petra Špalková či Robert Jašków, Činoherní studio z Ústí nad Labem s komedií Sluha dvou pánů či A studio Rubín s inscenací asfalt asfalt asfalt.
„Jedním z výrazných komorních titulů letošního ročníku bude 7. října Perníkář ostravského Studia G. Monodrama založené na skutečném příběhu Romana z Havířova a stojící na hereckém výkonu Petra Panzenbergera, který za tuto roli získal Cenu Thálie 2025 za mužský výkon v činohře,“ říká PR manažer činohry Martin Sedláček.
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Nečekal jsem, že Perníkář bude mít takový úspěch, říká držitel Thálie Panzenberger
Ve druhé části festivalu dojde na Indigo Company s komedií Víkend ve výtahu a na Činoherní klub s Radostným výletem v režii Ondřeje Sokola, který se v inscenaci také představí s Martinem Fingerem či Lucií Žáčkovou.
„Studio Beseda bude týž večer patřit Janu Sklenářovi a inscenaci Valčík náhody. Pro hradecké publikum jde o návrat dobře známé tváře – herec byl téměř dvě desetiletí členem souboru Klicperova divadla,“ uvádí Sedláček. Strhující herecký koncert Kláry Oltové a Jana Sklenáře v působivě minimalistické režii Michala Vajdičky původně vznikl v Divadle v Dlouhé, nyní ji Jan Sklenář uvádí ve své produkci.
Pražské Divadlo v Řeznické přijede s komorní inscenací Ex, v níž se představí populární Zuzana Zlatohlávková, olomoucké Divadlo na cucky uvede autorskou inscenací BLAHObytí, která s humorem a nadhledem zkoumá, proč se trápíme i ve společnosti, v níž se nám zdánlivě daří dobře.
Chybět nebude ani populární projekt LiStOVáNí s Matkovou patrolou a Historkami z Tinderu 2. Druhým koncertem bude společné vystoupení královéhradeckého JH Big Bandu a Mladého týnišťského big bandu.
Městská divadla pražská přivezou komorní inscenaci Zpráva o stavu manželství, partnerský dialog rozehrají Beáta Kaňoková a Petr Konáš.
Poslední dva večery Čekání na Václava budou patřit výrazným činohrám: Divadlo F. X. Šaldy Liberec uvede dramatizaci románu Jaroslava Rudiše Winterbergova poslední cesta s Václavem Helšusem a v režii uměleckého šéfa Klicperova divadla Pavla Kheka.
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RECENZE: Ivana Chýlková si Petra Uhlíka vybrala skvěle
Přehlídku uzavře Divadlo Ungelt inscenací Švýcarsko, v komorním příběhu inspirovaném americkou spisovatelkou Patricií Highsmithovou se potkají Ivana Chýlková a Petr Uhlík.
Veřejný předprodej začal 26. srpna, stejně jako prodej vstupenek na představení v září a říjnu. Jedno představení je vyprodané, na některá zbývá málo vstupenek.