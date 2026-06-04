Cenu Hereditas obligat hradeckého kraje získal také fond za opravu Vily Čerych

Cenou Hereditas obligat za záchranu památek letos Královéhradecký kraj ocenil opravu Čerychovy vily v České Skalici na Náchodsku a záchranu kříže v Orlických horách. Ocenění za dlouholetou činnost při záchraně historických staveb kraj udělil Janu Chaloupskému. Ceny Hereditas obligat, v překladu dědictví zavazuje, předali zástupci kraje při ceremoniálu v Bělohradské sýpce v Lázních Bělohrad.
Cena Hereditas Obligat je udělována ve čtyřech kategoriích, vítěz každé z nich dostane 50.000 korun. Nominaci může na oficiálních nominačních listinách podat v souladu s pravidly soutěže kdokoliv.
V kategorii stavební obnova chráněné stavby letos kraj ocenil Nadační fond Kaplicky Centre za opravu rondokubistické Čerychovy vily v České Skalici, kterou proslavil film Odcházení v režii Václava Havla. Dům obklopený zahradou navrženou Josefem Kumpánem byl postaven ve 20. letech minulého století podle projektu architekta Otakara Novotného jako svatební dar podnikatele Ladislava Bartoně Dobenína pro neteř Marii a jejího muže Jiřího Čerycha. Rodině sloužil k bydlení do roku 1948, poté byla vila využívána k různým účelům.
Cílem nadačního fondu byla podle kraje nejen obnova kulturní památky, ale především její opětovné zapojení do života. Rekonstrukce vily začala v lednu 2024, stavbaři ji dokončili loni v srpnu a v září kolaudovali. Ve vile vznikly výukové, výstavní a konferenční místnosti, víceúčelový sál a ubytování.
V kategorii záchrana neprohlášené památky kraj ocenil Nadační fond Záchrana památek za opravu kříže z 19. století v Orlických horách s figurou ukřižovaného Krista. "Poslední připomínka na již neexistující obydlí dávných německých obyvatel obce Bělá se dočkala záchrany téměř v poslední chvíli. Sochařské dílo patrně vystavěné z iniciativy rodiny Biedermannovy z č. p. 65 bylo opět vyzdviženo na novém základě. Chybějící kříž byl doplněn a osazen litinovou soškou ukřižovaného Krista," uvedlo hejtmanství.
Za popularizaci památkové péče získal krajské ocenění soudní znalec a odborný poradce Národního památkového ústavu Jan Chaloupský. Obnově historických staveb se věnuje přes 30 let. Zasloužil se například o záchranu kostela Nejsvětější Trojice v Pilníkově na Trutnovsku, ocelového mostu z konce 19. století v obci Kuks nebo o návrh trvalého zastřešení zříceniny hradu Vízmburk na Náchodsku.
Loni získali ocenění Hereditas obligat manželé Anna a Adam Smékalovi za záchranu fary v Martínkovicích na Broumovsku. Ocenění obdržela také Římskokatolická farnost Všestary na Královéhradecku za opravu oltářů a kazatelny v Nedělištích a vedení Nového Města nad Metují na Náchodsku za rekonstrukci ulice U Zázvorky v historickém centru města. Za popularizaci památkové péče kraj ocenil Klub vojenské historie Náchod.