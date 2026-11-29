Kolem 2300 lyžařů, běžkařů a pěších turistů vyrazilo o tomto víkendu na Černou horu u Janských Lázní, kde v sobotu jako první v Krkonoších začala lyžařská sezona. Areál Černá hora bude v provozu a postupně otevře další sjezdovky. ČTK to dnes řekla mluvčí SkiResortu Černá hora - Pec Zina Plchová. Lyžovat se v příštím týdnu začne i v dalších střediscích v Krkonoších a v Orlických horách v Královéhradeckém kraji.
O víkendu se na Černé hoře za slunečného počasí lyžovalo na 1100 metrů dlouhé sjezdovce Anděl, na které leží 60 až 80 centimetrů přírodního a technického sněhu. "Postupně, jak to podmínky dovolí, chceme otvírat i další tratě, a to Zalomenou a Černohorskou. Do čtvrtka platí zvýhodněné ceny prvního lyžování. Příští sobotu by se mohl otevřít taky Panorama park na vrcholu Černé hory, ideální pro děti i nelyžaře," uvedla Plchová.
Dnes dopoledne vrcholové partie Krkonoš zasáhl silný vítr, kvůli kterému byl mimo provoz horní úsek kabinové lanovky na Sněžku. Rychlost větru na Sněžce byla v nárazech kolem 85 kilometrů v hodině. Spodní úsek lanovky z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu zůstal v provozu. Lyžování na Černé hoře vítr neomezil.
V pátek 4. prosince hodlá SkiResort zahájit sezonu v Peci pod Sněžkou, kde by se mělo lyžovat na sjezdovkách Javor, Javořák, Lyžařská, Smrk, Zahrádky a U potoka. V provozu budou vleky Javor, Javořák a Smrk a lanovka Zahrádky.
Také největší krkonošské středisko Špindlerův Mlýn zahájí sezonu 4. prosince, tedy týden před oficiálním zahájením sezony akcí Špindl SkiOpening dne 12. prosince. "Rozjedeme Svatý Petr, Hromovku, Medvědín a Horní Mísečky," uvedli špindlerovští vlekaři. V sobotu 5. prosince by se mělo začít lyžovat ve východokrkonošské Malé Úpě.
V Orlických horách by se od pondělí mělo lyžovat v menším areálu Šerlišský Mlýn u Deštného v Orlických horách. Na 4. prosince plánují start sezony v Říčkách v Orlických horách.
S přípravou sjezdovek vlekařům výrazně pomáhá nynější mrazivé počasí, kdy mohou naplno spustit zasněžovací systémy. Napadl také přírodní sníh, na hřebenech Krkonoš ho leží téměř 40 centimetrů.
Před rokem na konci listopadu byla nabídka lyžování v Královéhradeckém kraji větší než letos a v předchozích letech. Kromě Černé hory byla o posledním listopadovém víkendu v provozu střediska Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou, Malá Úpa, Říčky v Orlických horách a Šerlišský Mlýn, celkem se lyžovalo na 16 kilometrech sjezdovek.