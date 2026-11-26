V Galerii moderního umění v Hradci Králové (GMU) dnes začíná výstava Černá díra ve výtvarném umění. Zaměřuje se na zobrazování kosmických černých děr v české vizuální kultuře od poloviny 20. století do současnosti. Výstava završí letošní galerijní rok, informovali zástupci GMU. Autorem konceptu je Tomáš Kolich, který výstavu připravil ve spolupráci s Petrou Příkazskou. Výstava potrvá do 11. dubna.
"Výstavní projekt je první na světe, který se historii černých děr ve výtvarném umění věnuje. K této příležitosti vznikla i stejnojmenná odborná publikace," sdělila mluvčí GMU Pavla Rousková
Podle ní jde o paradoxní námět. "Kosmické černé díry jsou neviditelná tělesa, ze kterých neunikne ani světlo, a tudíž by neměla být výtvarně zachytitelná. Přesto se o to umělci prostřednictvím rozmanitých technik a přístupů stále pokoušejí," uvedla Rousková.
Výstava sleduje motiv černé díry v české vizuální kultuře a představuje přibližně 70 děl od téměř 50 autorů, včetně vědeckých a popularizačních ilustrací, plastik či fotogramů. Zastoupena jsou například díla Teodora Rotrekla, Jana Kalába, Dagmar Šubrtové, Milana Mikuláštíka, Karla Malicha, Jana Pištěka, Vladimíra Škody a mnoha dalších. Díla pocházejí ze sbírek GMU a od zapůjčitelů.
Výstava se v obecné rovině zabývá vztahem vědy a umění, uvedli zástupci GMU. Podle nich některá díla vycházejí z konkrétních poznatků astrofyziky a zaměřují se na vizuální procesy v okolí neviditelných černých děr, jako jsou například akreční disky. Jindy umělci navazují na takzvané diagramy vnoření, které znázorňují zakřivení prostoročasu v okolí černé díry ve tvaru trychtýře.
Na výstavě je zastoupena první vizuální simulace černé díry, kterou v roce 1978 vytvořil francouzský astrofyzik Jean-Pierre Luminet. Kvůli limitům tehdejšího kreslicího softwaru byl nucen vizualizaci dotvořit ručně, čímž do ní vnesl uměleckou kvalitu.
Zájem kurátora Tomáše Kolicha o zobrazování černých děr podnítila první 'fotografie' černé díry M87* z roku 2019. "Ta se stala významným milníkem a zatím nejrozšířenějším vědeckým obrazem 21. století," uvedla Rousková.
Umělecký zájem o černou díru bývá podle kurátorů velmi subjektivní. Černá díra se pro řadu umělců stává symbolem či metaforou něčeho obtížně uchopitelného, přičemž její motiv se od 70. let objevoval v souvislosti s představami všeobecného zániku, osamělosti nebo deprese. K nejstarším výtvarným zpracováním tématu se řadí dílo Rudolfa Sikory z konce 70. let.
"Sikora téma zpracovával prostřednictvím sítotisků, manipulovaných fotografií i koláží. Blízký mu byl konceptuální přístup," uvedla kurátorka Petra Příkazská.
Architekturu výstavy navrhl Tomáš Svoboda a tvůrčí tým doplňuje Robert V. Novák, který je autorem grafického pojetí. Komentované prohlídky výstavy se uskuteční 19. prosince a dále 21. ledna a 10. dubna 2027.