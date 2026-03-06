Studenti architektury pojmou zastaralý autokemp u Rozkoše i radnici

Jde o tři budovy málo využité Staré radnice na náměstí, do nichž by se mohl vrátit život. Dále se studenti podívají na zanedbaný, ale pro město důležitý autokemp u přehrady Rozkoš, u nějž si mohou dovolit i radikálnější řešení než jen revitalizaci dnešního stavu. Kemp by měl být udržitelný, možná je však jeho proměna na přírodní moderní areál.
Dalším místem je oblast kolem hospody Ruchadlo v Zájezdu, kde je i zázemí hasičů a sportovců a zatím opomíjený lom, které by šlo propojit.
D hledání nových řešení se pustí studenti z urbanisticko-stavebních ateliérů Šestáková/Dvořák, Mádr/Tomš a krajinářského ateliéru Rewald/Concepcion.
„Naším společným cílem je přinést do České Skalice svěží a nezaujatý pohled zvenčí. Nechceme navrhovat vzdušné zámky, ale reálná, funkční a dlouhodobě udržitelná řešení pro místní obyvatele i návštěvníky,“ říká architekt Lukáš Hudák, iniciátor a organizátor akce.
Workshop vymysleli lidé z komunity kolem Ruchadla, podpořilo je Centrum rozvoje i město. Studenti během dvou dnů analyzují všechny vlivy a nasbírají data. Na jaře je čeká práce na návrzích a architektonických studiích. Veřejnost je uvidí 23. června na prezentaci a výstavě.