Česká Skalice prodává pozemky pro zahrádky, jsou nedaleko od přehrady

„Prodej probíhá formou obálkové metody s minimální vyvolávací cenou 600 Kč/m2,“ uvedli zástupci radnice.
Na parcele bude možné postavit domek na nářadí. Pozemky jsou volně přístupné, zájemci si je mohou obhlédnout. Podrobnosti jsou na webu města.
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...
První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...
Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...
Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...
Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...
Policisté zasahují u požáru dálkového autobusu na 17. km dálnice D46 ve směru z Prostějova na Vyškov. Z autobusu evakuovali 35 lidí.
Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) má po dvou letech kompletně modernizovaný stravovací provoz. Renovace zhruba za půl miliardy korun bez DPH zahrnovala nejen...
Brno plánuje postavit v městské části Nový Lískovec parkovací dům s téměř 300 místy. Čtyřpodlažní, do svahu částečně zapuštěný objekt nahradí současnou...
Nový sníh vylepšil podmínky pro zimní sporty v Plzeňském kraji. O pátečních pololetních prázdninách a o víkendu se mohou lyžaři vydat v kraji na sjezdovky na...
V Pardubickém kraji jsou díky chladnému počasí v provozu všechna zimní střediska. Lyžovat je možné na horách i v níže položených oblastech. Pode meteorologů by...
Ve světě, kde vzpomínky mohou být extrahovány, ukradeny a zneužity jako zbraň — důvěra se stává nejvzácnější měnou. 15. ledna 2026 vstupuje do českých kin sci-fi thriller Mindfall Protocol, film,...
Hlavní lyžařská střediska v Královéhradeckém kraji mají na začátku jarních prázdnin ideální podmínky. Lyžuje se v Krkonoších, Orlických horách a také v menších...
Pražané mohou od úterý hlasovat o názvu nového mostu mezi Podolím a Zlíchovem. Bude se jmenovat buď Dvorecký, nebo Anežky České. K hlasování mohou využít Portál Pražana, nebo tištěné hlasovací lístky...
Na ledové ploše a s bruslemi na nohou dnes převzali pololetní vysvědčení žáci zlínské základní školy v Kvítkové ulici. V tréninkové hale ve Zlíně si mohli...
Český Krumlov vybral firmu, která postaví zimní stadion. Náklady na stavbu činí 258 milionů korun. Město však stadion vybuduje jen v případě, pokud získá na...
Jindřichův Hradec modernizuje čistírnu odpadních vod. Po dvou letech dokončuje první etapu, na ni hned navazuje druhá a práce by měly skončit v roce 2027. Díky...