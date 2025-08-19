Dlouhá kolej i jeřáb. V Hradci vylepšují zázemí pro údržbu nové flotily vlaků

Autor: ČTK, iDNES.cz
  12:12aktualizováno  12:49
České dráhy vybudují v depu v Hradci Králové za 218 milionů korun zázemí pro servis a údržbu nových regionálních vlaků RegioFox a RegioPanter. Stavbaři ve Středisku údržby rekonstruují část stávající servisní haly a přilehlý objekt bývalého skladu přestaví na druhou opravárenskou halu. Stavba potrvá do ledna 2027.

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv

V současné hale pro opravy osobních vozů stavbaři z firem OHLA ŽS a GJW Praha postaví montážní kanál, rozšíří prohlížecí lávky přes celou halu a vybudují novou kolej dlouhou 27 metrů. Hala dostane jeřáb s nosností 20 tun a nové dílenské zázemí. Dosavadní sklad řeziva, z něhož zůstanou jen nosné sloupy, dělníci přebudují na opravárenskou halu se dvěma kolejemi o délce 48 metrů a jeřábem s nosností 25 tun.

Středisko údržby Českých drah v Hradci Králové (19. srpna 2025)
Středisko údržby Českých drah v Hradci Králové (19. srpna 2025)
Středisko údržby Českých drah v Hradci Králové (19. srpna 2025)
Středisko údržby Českých drah v Hradci Králové (19. srpna 2025)
5 fotografií

„Úpravou projde skoro půl kilometru kolejiště a vybudují se i nové pozemní komunikace a zpevněné plochy. Zaměstnanci získají lepší zázemí,“ uvedly České dráhy.

Depo v Hradci Králové je podle Českých drah důležitou opravárenskou základnou firmy. Téměř 100 zaměstnanců se zde stará o více než 130 lokomotiv, vozů a jednotek, které jezdí na dálkových linkách i regionálních spojích v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.

Nejmodernější flotila regionálních vlaků

Pořízení vlaků RegioFox a RegioPanter vyplývá z desetiletého kontraktu Královéhradeckého kraje s Českými drahami z roku 2021 na zajištění dotované železniční dopravy v regionu.

Celková investice Českých drah do 33 souprav RegioFox a sedmi jednotek RegioPanter je přes čtyři miliardy korun, obnovou projde 70 procent vlaků v kraji. Vlaky RegioPanter již v kraji od loňského roku jezdí. Z 33 jednotek RegioFox jich jezdí 17, zbytek dorazí do kraje letos a v roce 2026.

Opraví celé vlakové soupravy. Dráhy prodlouží servisní halu v České Třebové

„Po dokončení rozsáhlé modernizace vozidlového parku bude Královéhradecký kraj disponovat jednou z nejmodernějších flotil regionálních vlaků v celé republice. Moderní vlaky přitom potřebují odpovídající moderní servisní zázemí. Právě takové během následujícího roku a půl vyroste v depu v Hradci Králové,“ uvedl generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

Do budoucna České dráhy plánují v hradeckém depu další investice. Podle náměstka generálního ředitele Českých drah pro servis Michala Krause se chystá rekonstrukce myčky vlaků a výstavba haly pro odstraňování graffiti.

České dráhy plánují do roku 2031 v Česku investovat do rozvoje servisního zázemí přes 12 miliard korun. Hodlají vybudovat čtyři nové haly údržby a dalších šest hal chtějí rozšířit a modernizovat. Miliardy korun investují také do myček, kolejí pro čištění souprav a do moderních technologií.

Nyní České dráhy budují nové opravárenské objekty v Chebu a v Havlíčkově Brodě, rekonstrukci a prodloužení opravárenských hal dělají v České Třebové a Olomouci. „V Brně stavíme nový podúrovňový soustruh pro údržbu vlakových dvojkolí,“ sdělil Michal Kraus.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ulice Oddechová. Tady je nové přírodní koupaliště s pláží, sportovištěm i akcemi nedaleko Prahy

Jen 20 minut od centra Prahy se otevřelo nové koupaliště JEZERO.OOO, které je víc než jen místem pro osvěžení. Návštěvníkům nabízí nejen možnost koupání v přírodním zatopeném jezeře, ale také stánek...

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

Počasí nás při natáčení kupodivu neposlouchalo, říká k novému kriminálnímu seriálu režisérka Alice Nellis

Již tuto sobotu mohou diváci zhlédnout na obrazovkách streamovací platformy prima+ a přesně o týden později také na obrazovkách klasické Primy první epizodu nového kriminálního seriálu Mladá krev....

19. srpna 2025  12:57

Na Kolínsku našli mrtvou seniorku, podezřelý z vraždy boural s jejím autem

Policie od pondělního odpoledne vyšetřuje vraždu starší ženy v Ratenicích na Kolínsku. Obětí je osmasedmdesátiletá seniorka, podezřelého sedmadvacetiletého muže policie zatím neobvinila. Hlídky ho...

19. srpna 2025  8:02,  aktualizováno  12:51

Dlouhá kolej i jeřáb. V Hradci vylepšují zázemí pro údržbu nové flotily vlaků

České dráhy vybudují v depu v Hradci Králové za 218 milionů korun zázemí pro servis a údržbu nových regionálních vlaků RegioFox a RegioPanter. Stavbaři ve Středisku údržby rekonstruují část stávající...

19. srpna 2025  12:12,  aktualizováno  12:49

Jak Portu mění české investování: Příběh platformy oceňováné Zlatou korunou

19. srpna 2025  12:43

Vzácné koberce, mistrovský nábytek. Skvostnou Grossmannovu vilu odívají do luxusu

Architektonická perla Ostravy, loni opravená Grossmannova vila, již brzy osloví návštěvníky také novým nábytkem, koberci, textiliemi a dalšími zdobnými prvky. „Jedná se o unikátní kusy, které...

19. srpna 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Na dálnici D11 u Nymburka hořel kamion, plameny zasáhly kabinu i návěs

Na 15. kilometru dálnice D11 na Nymbursku ve směru na Hradec Králové hořel v úterý dopoledne kamion. Dálnice proto byla zhruba hodinu uzavřená. Na místo vyjely záchranné složky, nikdo se nezranil.

19. srpna 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Všímavý muž s dronem navedl hasiče k požáru lesa, kouř zpozoroval na procházce

U Kostelce nad Černými lesy nedaleko Prahy hořelo v pondělí večer v lese, hasiči objevili pět ohnisek a zlikvidovali je. K požáru je navedl muž s dronem, který si ohně všiml na procházce.

19. srpna 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

V centru Pardubic postaví dalších třicet bytů, tentokrát na Karlovině

Společnost CFIG, která nedávno v Pardubicích otevřela nové administrativní centrum Palachovka a buduje bytový dům u Kostelíčka, postaví další byty v centru města. V ulici Karla IV. by jich mělo být...

19. srpna 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Vouchery do Jeseníků v Olomouckém kraji vyprodali, sousední kraj je ještě nabízí

Lidé si v Olomouckém kraji už rozebrali všechny vouchery na cenově zvýhodněné pobyty v Jeseníkách, jejichž registrace začala v pondělí ráno. Poslední poukázky na slevy v celkové hodnotě deset milionů...

19. srpna 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Los Emil zavítal i do Břeclavi, od městské policie se dočkal básničky

K městům, která se mohou pochlubit přítomností losa Emila, se přidala také Břeclav. Letní zvířecí hvězda Česka tudy prošla v noci na neděli a zachytil ji kamerový systém. Emil se při nízkém provozu v...

19. srpna 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Škola Spolu v Olešné má i druhý stupeň. A je mnohem blíž přírodě

Žádné známky, méně domácích úkolů, individuální a partnerský přístup, hodně pohybu i pobytu venku. To je jenom několik specifik typických pro základní Školu Spolu. Zařízení, které už od roku 2021...

19. srpna 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Finshape rozšiřuje nabídku produktů a služeb akvizicí věrnostní platformy

19. srpna 2025  12:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.