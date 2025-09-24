Čestné občanství v Trutnově obdrží válečný veterán Josef Svoboda

  17:45
Čestným občanem města Trutnova se stane účastník bojů 2. světové války Josef Svoboda, jenž v březnu oslavil 99. narozeniny. Město nejvyšší možné ocenění udělí po čtrnácti letech, na poslední schůzi to schválili zastupitelé. Slavnostní předání titulu se uskuteční 23. října v Uffu.

Účastník bojů 2. světové války Josef Svoboda. | foto: Město Trutnov

Do československého armádního sboru Josef Svoboda vstoupil v roce 1944, sloužil v minometné rotě 4. brigády. Zúčastnil se bojů u Liptovského Mikuláše. Po válce byl nasazen na východním Slovensku do bojů proti Ukrajinské povstalecké armádě.

Po odchodu z armády se přestěhoval do Trutnova, pracoval jako dělník v papírně v Hostinném a v žacléřských dolech. Dnes žije střídavě v Trutnově a v Lomnici nad Popelkou.

„Dlouhodobě se podílí na osvětě mladé generace, účastní se pietních akcí a připomíná, jak důležitá je paměť národa. Udělením čestného občanství nejen oceníme zásluhy konkrétního člověka, ale zároveň upozorníme, že si vážíme hodnot, za které bojoval,“ sdělil trutnovský starosta Michal Rosa (ODS).

Josef Svoboda se stane dvanáctým čestným občanem okresního města. Naposledy titul obdržel v roce 2011 válečný veterán Jan Plovajko, rok před ním prezident Václav Havel.

