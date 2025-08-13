Václav Pištora pohovoří o 400 kilometrů dlouhém lyžařském přechodu Severozápadním průjezdem v Kanadě, k vidění bude dokument Petra Horkého Svět podle Reinholda Messnera.
Cestovatelské setkání na Pecce povypráví o lyžařském přechodu i objevu jezera
Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy
Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...
Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov
Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...
Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?
Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...
V Praze žije kolem 350 tisíc cizinců. Tvoří přibližně čtvrtinu populace české metropole
Česká republika má necelých 11 milionů obyvatel. Cizinci tvoří asi osm procent. Nejpočetnější skupinou jsou Ukrajinci. Nejvíc lidí s cizím pasem nebo dvojím občanstvím najdete v Praze.
Dinosaurus či nanočástice. Podívejte se, jak budou vypadat stanice metra D
Stanice linky D, kterou se cestující pražského metra svezou nejdříve v roce 2032, umělecky dotvoří různí výtvarníci. Respektive vítězové výtvarné soutěže, které vybrala porota složená ze zástupců...
Po téměř hotové D49 se stále nejezdí, obyvatelé obce na protest zablokují silnici
To, co starosta Martinic na Kroměřížsku Pavel Fiurášek před necelým měsícem naznačoval jako možnost, se stane skutečností. Řeč je o blokádě hlavní silnice, která obcí prochází. Denně po ní projede až...
Při srážce nákladní soupravy a osobního auta zemřel člověk, tah na Vysočině stojí
K vážné dopravní nehodě došlo krátce po poledni na hlavním tahu mezi Jihlavou a Znojmem. Poblíž Želetavy se srazilo osobní auto a nákladní souprava. Při srážce zemřela spolujezdkyně z osobního vozu,...
Vratislavické slavnosti v parku
K létu ve Vratislavicích patří také Vratislavické slavnosti. Ty s pořadovým číslem 29 přinesou v sobotu opět program pro všechny generace.
Na vizuální identitě nového koncertního sálu v Ostravě bude pracovat pět studií
Na vizuální identitě nového koncertního sálu v Ostravě bude pracovat pět studií. Do soutěže se přihlásily čtyři desítky zájemců z Česka i zahraničí. ČTK to...
CGTN AMERICA a CCTV UN – akce „Ozvěny míru" k 80. výročí konce druhé světové války
Hodonínské lázně získaly vytoužený punc, přinese větší klid i příliv turistů
Už víc než pětačtyřicet let míří do Hodonína za léčbou především lidé, které trápí potíže s pohybem. Zdejší lázně navštívili i někdejší prezident Václav Klaus nebo herci Jan Potměšil a Jan Šťastný....
Z Libora Boučka se stane lovec. Nova a Oneplay představují novinky pro letošní podzim
Co všechno může způsobit jeden test DNA v malém městečku, kde se každý zná s každým? Odpovědi a mnoho otázek k tomu nabídne nový rodinný seriál Bratři a sestry od Radka Bajgara a Mirky Zlatníkové....
Vězeň podal žalobu kvůli ponižujícím návštěvám, u soudu však neuspěl
Je ponižující, když za mnou přijdou bezúhonní rodiče na návštěvu do věznice a je mezi námi dělicí stěna. Kontakt tak máme jen prostřednictvím sluchátka, stěžoval si u Krajského soudu v Plzni...
Malá Morávka hostí borůvkové hody, restaurace chystají 15.000 knedlíků
Restaurace v Malé Morávce a Karlově na Bruntálsku chystají o tomto víkendu vyhlášené borůvkové hody. Připraví na 15.000 borůvkových knedlíků. Použijí na ně...
Bramborový škrob má vynikající optické vlastnosti, zjistili vědci
Obyčejný bramborový škrob svými optickými vlastnostmi předčí i nanomateriály. Škrobové zrno díky unikátní struktuře funguje jako mikročočka, která dokáže...
Hrady CZ se přesouvají na Opavsko. Hvězdy pobaví v podhradí malebného zámku
Letní atmosféra v podhradí, rocková hudba, česká scéna, hudební hity, masky i památky, to vše čeká na návštěvníky oblíbeného putovního festivalu Hrady CZ, který slaví jubilejní dvacetiny. V pátek a...
Městská část nesehnala učitele, ředitelka rezignovala. Škola v září zřejmě neotevře
Do složité situace se dostala Základní a Mateřská škola v litovelské místní části Nasobůrky, kterou spravuje město. Městská rada vydala prohlášení, že se školní rok 2025/26 v ZŠ Nasobůrky s největší...