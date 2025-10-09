Cestovatelé se sjedou do Rožmitálu. Podělí se o zážitky z Peru i Vietnamu

  15:30
V bývalé škole v Rožmitále na Broumovsku se v pátek a v sobotu uskuteční čtvrté setkání amatérských cestovatelů. V pátek se začíná v 18:30, v sobotu po poledni.

Vietnam se potýká s klesající porodností. Vláda proto zrušila letitou hranici maximálně dvou dětí na rodinu. (4. června 2025) | foto: Profimedia.cz

Z chaty pod Korunou se festival tentokrát stěhuje do Rožmitálu čp. 107, zájemci mohou přespat uvnitř, ve stanech či autech.

V pátek Lenka Buštová přiblíží cestu autem po severní Americe, Pavlína Kollertová se podělí se zážitky z nejkrásnějšího treku v Peru. Večer bude patřit volným projekcím cestovatelů, kteří dovezou vlastní záběry.

V sobotu bude přednáška s degustací kávy. Štěpánka Kohlová promluví o Finsku, Filip Frýba a Jan Steiner ukáží dva pohledy na cesty po Vietnamu, svou starší cestu favoritem po Anglii připomenou na digitalizovaných diapozitivech Pavla a Richard Gürtlerovi ze Suchého Dolu. Závěr patří slovenskému páru Emě a Pavlu Sobotovým, kteří vyrazili do Himálaje za dobrovolnictvím i na trek.

