Chalupu v Suchovršicích na Trutnovsku zasáhl požár, škoda činí milion korun

Požár v noci na dnešek zasáhl chalupu se stodolou v obci Suchovršice na Trutnovsku. Na místě zasahovalo pět jednotek hasičů a byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř možných. Škoda byla předběžně vyčíslena na milion korun, informovali na sociální síti X hasiči. Podařilo se jim uchránit majetek v hodnotě tří milionů korun. Nikdo nebyl zraněn.
"Na břehu řeky Úpy bylo zřízeno čerpací stanoviště pro zásobování vodou na hašení. Požár byl v 00:10 lokalizován," uvedli hasiči. Poté pokračovali ve vyhledávání skrytých ohnisek požáru a v dohašování. Příčiny požáru hasiči zjišťují.