Chlapec propadl ledem do Labe, o pomoc nevolal. Vytáhl ho kolemjdoucí celník

Do zamrzlého Labe v Hradci Králové se ve středu propadl malý chlapec. U břehu se pod ním probořil led, jehož pevnost předtím zkoušel. Okolo zrovna procházel celník s rodinou, který pro hocha do vody rychle sáhl a vytáhl ho zpátky na souš. Jeho zákrok ocenili i zasahující záchranáři, bez rychlé pomoci by dítě špatně skončilo.