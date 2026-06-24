V centru Hradce Králové je venkovní výstava připomínající prusko-rakouskou válku roku 1866. Na náměstí 28. října je šest oboustranných panelů, které přibližují bitvu, příběhy spojené s konfliktem i program letošních vzpomínkových akcí ke 160. výročí bitvy. ČTK to dnes sdělili pořadatelé akce. Výstava potrvá do 20. července, její prohlídka zabere asi 20 minut. Hlavní program vzpomínkových akcí bude od 3. do 5. července v Hradci Králové a na Chlumu.
Výstava, která začala tento týden, informuje o příčinách prusko-rakouské války, jejím průběhu na území českých zemí, rozhodující bitvě u Hradce Králové i jejích důsledcích pro další vývoj Evropy.
Samostatnou částí výstavy je představení programu letošních vzpomínkových akcí a upozornění na novinky jubilejního ročníku, a to otevření nové expozice Muzea války 1866 na Chlumu, odhalení památníku Plamen míru v Máslojedech, koncert Orchestru Gustava Broma se zpěvačkou Dashou, koncert Filharmonie Hradec Králové, večerní ukázky kaskadérů i rekonstrukci bitvy na Chlumu pod názvem Sadowa 1866, kterou zájemci uvidí 5. července odpoledne v areálu bojiště.
Výstava vznikla ve spolupráci s městem jako součást projektu připomínajícího 160 let od bitvy u Hradce Králové. Je zároveň pozvánku na třídenní program hlavních vzpomínkových akcí, které začnou 3. července, uvedli organizátoři akce.
Bitva u Hradce Králové byla rozhodujícím střetem v prusko-rakouské válce a jednou z největších bitev 19. století v Evropě. Boje vyvrcholily 3. července, kdy se v jediném dni střetlo 436.000 vojáků a po krvavém boji zůstalo na 16.000 mrtvých a pohřešovaných. Rakouské jednotky bitvu prohrály a habsburský trůn musel přijmout pruské podmínky příměří.