Je čtvrtek krátce před osmou hodinou ráno a dvě ženy právě pohrabávají listí podél soukromého plotu u dětského hřiště. Jen něco málo přes metr od plotu stojí několik vzrostlých javorů. Asi čtvrtina větví už je nad sousedním pozemkem, na jehož úklid se radnice právě chystá.
Majitel sousedního domu Oldřich Popek jim otevírá zadní branku. S redaktorem však hovořit nechce.
„Domluvili jsme se, že do médií už mluvit nebudeme. Nedělá nám to psychicky dobře,“ odkazuje redaktora, aby se zdržoval za plotem.
Dvě ženy s hráběmi míří uklízet k bazénu, další dva pracovníci si berou do ruky žebřík a začínají čistit střechu pergoly a vybírat okapy. Žebřík si opírají o zhruba 2,5metrový dřevěný plot, který pozemek odděluje od veřejného prostranství s dětskými prvky, multifunkčním hřištěm, zelenou plochou a workoutovou sestavou.
„Teď už je to dobré, ale dřív tady nahoře byl ostnatý drát a přes něj se do okapu špatně dostávalo,“ utrousí jeden z pracovníků. Další hází hromady listí ze střechy na trávu před plot, kde je později odklidí. Za plotem je vidět listí na chodnících kolem bazénu. Další výhled do zahrady kryje kromě plotu dřevěný zahradní domek. Při pohledu zboku je zřejmé, že dál od plotu je zahrada čistá.
„Očekáváme, že nám práce bude trvat asi dvě hodiny. Dohodli jsme se s Popkovými na dvou kontrolních úklidech. Jeden byl koncem září, ale to tady ještě moc listí nebylo. Nejspíš se proto domluvíme ještě na třetím úklidu někdy v listopadu,“ vysvětluje starosta Chlumce nad Cidlinou Vladan Kárník (Nezávislí pro Chlumec), který se na situaci přijel podívat. Na stromech podle něj zůstává ještě asi třetina listů.
Asi po hodině práce k zahradě přijíždí elektrické vozítko technických služeb s velkým košem a namontovaným vysavačem na zeleň. Jeden z techniků bere do ruky tlustou hadici a vysává hromady listí. Než práci dokončí, hustě se rozprší. To už ženy s hráběmi vycházejí ze zahrady. „Máme hotovo, prý to takhle stačí,“ utrousí po půl druhé hodině práce.
Raději se domluvte, řekla soudkyně
Spor o úklid zahrady manželů Popkových se táhne už osm let. Soudy původně městu nařídily listí uklízet jednou měsíčně od března do září, v říjnu a listopadu pak celkem čtyřikrát.
Rozsudek sice předloni zrušil Nejvyšší soud, ale podle posledního vyjádření Krajského soudu v Hradci Králové město stejně nakonec bude muset buď uklízet, nebo platit náhrady.
|
Nekonečná pře o úklid listí z městských stromů. Manželé za něj chtějí 140 tisíc ročně
Předsedkyně senátu Alena Bačinová totiž upozornila, že Nejvyšší soud pouze odmítl stanovení počtu úklidů za rok. Soudy mají podle nich zkoumat objem shrabaného listí tak, aby zátěž manželů spadem ze stromů byla přiměřená obvyklému stavu.
„Město se musí smířit s tím, že listí je tam moc a že s tím něco dělat musí. Nejlepší by bylo, kdybyste se dohodli,“ řekla v září soudkyně.
Město se s manželi v minulosti neshodlo na tom, jak má úklid vypadat. Podle Popkových radnice zprvu uklízela málo. Jako náhradu proto žádali buď roční kompenzaci 140 tisíc korun nebo jednorázovou částku 2,4 milionu, aby si mohli najímat firmu na úklid. S tím však město nesouhlasí a nabídlo novou dohodu na úklidu. Jak mají práce vypadat, má ukázat právě kontrolní úklid.
„Zkoušíme ještě najít smír. Chceme se potkat znovu na jaře, abychom viděli, kolik spadlo ze stromu nažek. Dohodu o smíru bychom proto rádi posunuli na jaro,“ uvedl starosta.